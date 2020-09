Francisco Nahuel Molina renovó contrato con Sarmiento por un año y medio más

El volante ofensivo Francisco Nahuel Molina, de 29 años (cumplirá 30 el 8 de octubre venidero), arregló su continuidad como futbolista del Club Atlético Sarmiento de Junín, firmando contrato con la institución de nuestra ciudad que preside Fernando Chiófalo por un año y medio más, hasta fines de 2021.

Molina, quien cuenta con nacionalidad uruguaya, nació en la Capital Federal, se crio en Miramar e inició su trayectoria como jugador profesional en el Club Sportivo Cerrito de Uruguay, al que llegó junto con su amigo, Gastón Minutillo, en 2011, y se quedó hasta el año siguiente.

Posteriormente, Molina militó en otro elenco "charrúa", el Club El Tanque Sisley, donde se desempeñó hasta 2013, cuando regresó a la Argentina para formar parte del plantel del Club Alvarado de Mar del Plata, en la temporada 2013-2014.

Este último año pasó a Juventud Unida de San Luis, regresó a Alvarado en 2015 y al año siguiente formó parte de la plantilla del Deportivo Armenio, jugando para el equipo de la colectividad en el certamen de la Primera "B" Metropolitana.

Tras jugar nuevamente en Alvarado de Mar del Plata, donde hizo la mayor parte de su carrera, Francisco Nahuel Molina se incorporó el año pasado a Sarmiento de Junín, habiendo anotado un total de once goles en su carrera profesional.

El jugador, que renovó su vínculo con el C.A.S., va a iniciar mañana viernes los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel profesional que dirige el director técnico santafesino, Iván Delfino.

Belgrano de Córdoba entrenó y quiere a Wilfredo Olivera

Los futbolistas del plantel de Belgrano de Córdoba dieron todos negativos en los testeos por coronavirus y comenzaron ayer por la mañana a trabajar en el predio de Villa Esquiú, de cara a la vuelta de la competencia oficial de la Primera Nacional.

El director técnico Ricardo Caruso Lombardi permanecerá en Buenos Aires al menos hasta mitad de mes, y luego se unirá a los trabajos junto al resto de su cuerpo técnico, que ya se encuentra en Córdoba para comandar los trabajos físicos a los que serán sometidos los jugadores desde hoy jueves.

En esta primera etapa, el plan de entrenamientos se realizará de lunes a sábados con seis grupos de jugadores, divididos en dos turnos: el primer turno de tres grupos lo hará de 9 a 11, mientras que el segundo turno lo hará de 11 a 13.

Respecto al armado del plantel, Belgrano podría acordar en las próximas horas la llegada de su primer refuerzo, con la contratación del defensor proveniente de Sarmiento de Junín, Wilfredo Olivera, ex Talleres de Córdoba, en tanto que sufrió las bajas de Carlos Emanuel Franco y Lucas Acosta. Además, no se hizo uso de la opción de Ricardo Noir, por lo que no seguirá en el club.

A su vez, quedó libre Cristian Martínez, quien el último semestre estuvo a préstamo en Argentino Peñarol, club que disputó el Torneo Regional Amateur, y tampoco seguirán en los "celestes" los jugadores Ignacio Vázquez y Rodrigo Erramuspe.

