Sebastián Pérez dio positivo de coronavirus

Sebastián Pérez, volante de Boca Juniors, no viajó a Portugal para incorporarse a préstamo al club Boavista por dar positivo asintomático de coronavirus y es uno de los 19 casos que afectan al club de la Ribera en el rebrote de Covid-19.

En tanto, el plantel boquense y los empleados del club afectados permanecen instalados en un hotel de la zona de Ezeiza, en el marco de la pretemporada.

Pérez, futbolista colombiano de 27 años, se realizó el testeo correspondiente el viernes pasado y el domingo por la noche retiró sus cosas de la concentración porque ayer tenía que viajar a Lisboa, para firmar el contrato de 18 meses que lo unirá a préstamo al Boavista.

Ahora, el jugador tendrá que realizar el aislamiento obligatorio y hoy se hará un nuevo hisopado, para esperar el jueves el PCR correspondiente.

El plantel de Boca, mientras, sigue aislado en sus habitaciones en el hotel ubicado en la localidad boanerense de Canning ante la aparición del brote de coronavirus.

El cuerpo técnico "xeneize", que encabeza Miguel Russo, suspendió de manera preventiva los entrenamientos por 72 horas, hasta cumplir con nuevos testeos PCR.

Comunicado oficial

En un comunicado, Boca indicó ayer que "algunos integrantes del plantel dieron resultado positivo" durante los hisopados rápidos que se realizaron el viernes pasado por la noche, cuando "se detectaron síntomas compatibles con Covid-19".

"El domingo se repitieron los testeos PCR a todos los integrantes de la delegación, arrojando la aparición de un brote de contagio", aseguró oficialmente el club sin precisar el número de personas afectadas.

Boca remarcó que las personas infectadas de coronavirus presentan un "estado de salud excelente" y se encuentran "bajo estricta supervisión médica, kinésica, nutricional y psicológica".

El lunes a la noche, el médico del club, Rubén Argemi, confirmó que podían ser 19 los contagiados y entre ellos los cuatro arqueros que estaban concentrados.

"Los arqueros de Boca están dentro del grupo de casos sospechosos, pero no lo tenemos confirmado. Estamos alrededor de los 19 contagiados. Todos los positivos son asintomáticos y no hubo casos que dispararan las alarmas, porque no hubo síntomas graves. Apenas un episodio de 38 grados de fiebre, pero el resto es mínimo", dijo el médico de Boca.

"Como hemos tenido falsos positivos, queremos chequear los nombres. Preferimos no darlos, pero sí asumimos que hay muchos casos y hay un problema", agregó el médico "xeneize".

Los cuatro arqueros son Esteban Andrada, Javier García (quienes no practicaron por tener fiebre), Agustín Rossi y Manuel Roffo. El quinto guardavallas, Agustín Lastra, está en su casa cumpliendo los 14 días de aislamiento por haber dado positivo junto con el mediocampista Iván Marcone.

La situación actual

El médico Argemi ratificó que Boca utilizó todos los protocolos sanitarios que había pedido la Conmebol: "Los jugadores concentraban solos. Estaba la duda porque compartían entrenamiento y pueden tener contacto, pero algo pasó que no sabemos si fue un falso negativo", argumentó.

Según trascendió de fuentes cercanas al plantel, a los arqueros y a Sebastián Pérez, habría que agregarle a Carlos Izquierdoz, Franco Soldano, Leonardo Jara, Guillermo "Pol" Fernández (no practicaron por tener síntomas), Eduardo Salvio; y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, todos asintomáticos.

El DT Russo, quien es paciente de doble riesgo ya que tiene 64 años y tuvo una enfermedad oncológica en 2018, se retiró ayer en su auto particular y permanece en su casa, desde donde monitorea la compleja situación.

"Russo está en su casa y en perfecto estado de salud. Él y la nutricionista del plantel abandonaron la concentración por ser factores de riesgo, pero es solo por precaución y nada más", puntualizó el médico Argemi.

En tanto, Carlos Tevez, referente del equipo y el vestuario "xeneize", dijo que "se van a decir un montón de cosas, pero nosotros estuvimos apoyando al grupo y ahora veremos cómo continúa esto. Después el club decidirá qué hacer, si se comunica con la Conmebol o no para contemplar lo nuestro. Estamos todos bien, ese es el mensaje, y hay algunos asintomáticos, otros no, pero nadie está grave", explicó el ídolo.

De la rutina de entrenamiento participaban unos 32 futbolistas, con excepción de los que habían presentado la enfermedad previamente: los mediocampistas Agustín Almendra, Marcone y el juvenil Lastra.