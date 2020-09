Boca deberá cumplir un estricto protocolo por los contagios

La delegación de Boca Juniors deberá ajustar aún más los protocolos sanitarios emanados de la Conmebol a partir de la confirmación de casos positivos en coronavirus de integrantes del club que se encuentran en una burbuja sanitaria de la zona de Ezeiza.

La Conmebol establece en su protocolo un estricto decálogo a cumplir cuando se registran situaciones como la ocurrida e informada ayer por Boca Juniors, que son los siguientes:

1- Las personas con síntomas (paciente) no podrán acudir a entrenamientos y deberán comunicarlos inmediatamente al médico del club.

2- Cumplir estrictamente el periodo de aislamiento establecido, de acuerdo con la normativa del país correspondiente. Se recomienda, que en la medida de lo posible sea en una habitación privada con buena ventilación.

3- Los artículos domésticos (platos, cubiertos, vasos, toallas, etc.) por él utilizados deberán limpiarse y desinfectarse con solución que contenga cloro después de cada uso. La persona que lo asista deberá guardar todas las medidas (utilización de los elementos de protección) para evitar el contagio.

4- El vehículo utilizado por el paciente deberá desinfectarse con una solución que contenga cloro y deberá ventilarse, por lo cual recomendamos dejar las ventanas del vehículo abiertas.

5- Quien asista al paciente debe ser una persona sana, que no tenga enfermedades preexistentes o de base, o se encuentre dentro de las personas catalogadas como grupo de riesgo.

6- Los pacientes asintomáticos deberán consultar con el médico si pueden realizar actividad física.

7- Todos los utensilios utilizados por los pacientes deberán guardar estrictas normas de higiene y ser de su uso exclusivo.

8- Se debe guardar cuidado con las toallas y ropas de cama, que deberán ser lavadas a altas temperaturas para su desinfección. Al retirarlas se recomienda que no sean sacudidas, evitando así la propagación del virus en el ambiente.

9- Todos los equipos participantes en las competiciones oficiales Conmebol deberán seguir rigurosamente las recomendaciones publicadas en cuanto a los viajes, desplazamientos y entrenamientos, así como los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de cada país.

10- Los clubes deberán realizar pruebas PCR del Covid-19 (hisopado) a todos los miembros del equipo periódicamente (en el país de origen), y aislen a cualquier miembro de la delegación con sospecha de contagio.

Boca reanudará su participación en la Copa Libertadores el jueves 17 de septiembre ante Libertad, en Paraguay, y la Conmebol estableció, luego de ampliar a 40 jugadores la lista de buena fe, que si un equipo cuenta con por lo menos 13 jugadores sanos y uno de ellos es arquero, podrá competir. Caso contrario, perderá los puntos en juego.