Wilfredo Olivera y Fernando Núñez estarían cerca de llegar a un acuerdo con Sarmiento

La dirigencia de Sarmiento que preside Fernando Chiófalo logró en las últimas horas importantes avances en el marco de la restructuración del plantel profesional, de cara al reinicio de los entrenamientos previstos para este miércoles 2 de septiembre.

El primer paso fue cerrar la continuidad del entrenador Iván Delfino y a partir de ahí se pensó en un probable equipo titular y en sus variantes. El DT hizo sus recomendaciones y sugerencias y la dirigencia siguió trabajando.

Las novedades más importantes llegaron en agosto. Dentro de los futbolistas que se consideraban titulares, dejaron el club el defensor Lucas Landa (Instituto de Córdoba) y el delantero Pablo Magnín (Tigre). Pero renovaron Yamil Garnier, Federico "La Bruja" Vismara y ahora la dirigencia va a la carga de Wilfredo Olivera y del atacante Fernando Núñez.



En el equipo que se asoma como titular, Delfino tendría en mente un once con Manuel Vicentini, Garnier, Brian Salvareschi, Olivera y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Vismara, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Claudio Pombo; y Núñez.

Según pudo averiguar este diario, las negociaciones con Olivera estarían avanzadas pero aún no se puede confirmar nada. "Todavía no tengo nada decidido", aseguró a Democracia el defensor, quien se encuentra entrenando en Rafaela, Santa Fe.

Casi en la misma situación está la negociación con Núñez. El préstamo por el delantero venció el 30 de junio y en el actualidad se entrena con el plantel de Godoy Cruz de Mendoza. Sobre su vuelta al Verde, el atacante dijo: "Me encantaría volver. La gente de Sarmiento se comunicó con mi representante y estamos analizando la propuesta".

En definitiva, de lograrse las contrataciones de Olivera y Núñez, Sarmiento ya tendría un equipo competitivo y con jugadores de experiencia. Pero todavía falta. Mientras tanto, la ilusión de pelear por el ascenso pareciera estar en marcha.

Hisopados negativos, renovaciones y los 24 que arrancan a entrenar

El viernes al mediodía se hisopó al primer grupo de futbolistas del plantel profesional de Sarmiento y ayer confirmaron que los resultados fueron negativos. Se sometieron al test Yamil Garnier, Javier Arias, Braian Salvareschi, Sergio Quiroga, José Tomino, Erik Lescano, Claudio Pombo, Manuel García, Juan Caviglia y Facundo Dafonchio. Los próximos controles se completarían entre lunes y martes.

De cara al miércoles, cabe recordar que la lista de 24 futbolistas que pondrán el puntapié inicial de los trabajos de pretemporada está conformada por los siguientes nombres:

Arqueros: Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Pablo Fernández y Martín Moyano.

Defensores: Yamil Garnier, Juan Antonini, Facundo Castet, Manuel García, Martín García, Braian Salvareschi, Laureano Puñet y José Tomino.

Volantes: Fermín Antonini, Juan Caviglia, Gabriel Graciani, Erik Lezcano, Bruno Liuzzi, Sergio Quiroga, Fabio Vázquez, Federico Vismara y Claudio Pombo.

Delanteros: Javier Arias, Benjamín Borasi, Julián Brea y Maximiliano Fornari.

Al mismo tiempo, según pudo averiguar Democracia, la dirigencia también estaría renegociando con el volante zurdo Francisco Molina, cuyo contrato venció el 30 de junio y tras el final del acuerdo tuvo que regresar a Deportivo Armenio.

En sus últimas declaraciones, sobre su situación, contó: "La dirigencia de Armenio ya se comunicó y me dijeron que les gustaría contar conmigo. Pero mi deseo es continuar en Sarmiento, no solo para mantenerme en la categoría sino también para pelear por el ascenso".

Entre otras cuestiones, cabe agregar que se le rescindió el contrato a Maximiliano Méndez y que por estas horas se está definiendo la situación de Ariel Kippes.

Por último, las bajas confirmadas hasta el momento son las del defensor Lucas Landa (arregló en Instituto de Córdoba), el marcador de punta Lautaro Geminiani (regresó a Patronato), el delantero Facundo Castelli (regresó a Instituto de Córdoba, estaba a préstamo); los volantes Ariel Cólzera y Franco Leys, quienes jugarán en Temperley; y el delantero Pablo Magnín, quien firmó con Tigre.