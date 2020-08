"Espero que en Central me vaya como en Unión", deseó el defensor Jonathan Bottinelli

El defensor Jonathan Bottinelli, flamante refuerzo de Rosario Central, aseguró ayer al mediodía que "cuando llegué a Unión, hace tres años, los hinchas decían en las redes sociales lo mismo que dicen ahora los de Central: que tenía 33 años, que iba a robar el sueldo, que estaba de paso" y ahora me despidieron de la mejor manera. Espero que con las redes de los hinchas de Central me pase lo mismo".

En una entrevista por teleconferencia organizada por el club desde el country de Arroyo Seco, Bottinelli, de 35 años, contó que "las sensaciones son maravillosas porque que me llame el entrenador (Cristian González) a esta altura de mi carrera y que me diga todo lo que veía en mí es muy lindo, pero ahora tengo que demostrar en la cancha y devolverle todo lo que confió en mí".

A los más chicos puedo aportarles experiencia, la posibilidad de entender el fútbol de otra manera.

Consultado sobre su aporte a un equipo en el que el "Killy" González intentará proyectar a juveniles, el exdefensor de San Lorenzo, River y Unión, entre otros, respondió que "a los más chicos puedo aportarles experiencia, la posibilidad de entender el fútbol de otra manera, porque es bueno cuando uno es joven estar rodeado de jugadores de experiencia. Espero que ganemos la mayor cantidad de partidos y salgamos campeones".

En cuanto al juego que pretende el "Killy", el flamante refuerzo opinó que "la idea es que el equipo sea intenso como era él como jugador, que tenga presión alta, que recupere lo más rápido posible la pelota, y sea protagonista y salga a ganar en todos lados".

Sobre el significado de su llegada a Central, sostuvo que "es un desafío que a esta altura de mi carrera me llame el entrenador, así como me han llamado otros para llevarme. Y eso quiere decir que uno hizo las cosas bien. No pienso en el retiro porque a esta altura de mi carrera tomo las cosas de otra manera y trato de disfrutar cada día".

"No tuve lesiones importantes, jugué de titular toda mi carrera y me gusta entrenarme, mantuve mi peso en la cuarentena, así que siento ese gustito lindo de venir a un club grande y espero que las redes de los hinchas de Central opinen después lo mismo que los de Unión", cerró.