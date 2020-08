Arsenal de Sarandí pretende a Lucas Albertengo

Arsenal está a la espera de lo que resuelva el delantero Lucas Albertengo, que regresó a Independiente tras su préstamo en Newell's Old Boys, que ayer no entra en la consideración del director técnico Lucas Pusineri y cuyo vínculo con el 'Diablo' vencerá el 31 de diciembre próximo.

"Desde el club hubo contacto con Albertengo, pero Arsenal lo incorporará si él resuelve su salida de Independiente sin esperar a que venza su contrato a fin de año. Es un jugador que le interesa mucho a nuestro entrenador (Sergio Rondina)", le manifestó un vocero allegado a la cúpula del 'Arse'.

Albertengo, de 29 años, no alcanzó a cubrir las expectativas de cuando fue adquirido por Independiente, por eso había pasado a préstamo a Newell's en la temporada pasada, donde tampoco tuvo demasiadas oportunidades para mostrar sus condiciones, pese a ello Rondina confía en recuperarlo.

Más altas y bajas

El entrenador también, espera que la dirigencia pueda llegar a un entendimiento con el centrodelantero Juan Manuel García, con vínculo vencido el 30 de junio último y que aún no pudieron llegar a un acuerdo para renovarlo hasta diciembre de 2021.

En cambio, el que firmó en las últimas horas la renovación de su vínculo hasta fin del próximo año es el mediocampista Emiliano Méndez, de acuerdo a la confirmación del mismo portavoz.

El volante, de 31 años, con paso previo por Deportivo Morón, mostró destacado desempeño en la campaña del ascenso del equipo del 'Huevo' en 2019 como en el último torneo de la desaparecida Superliga y su continuidad era una de las prioridades para el entrenador.

A la espera de la autorización correspondiente de las autoridades sanitarias, Arsenal es otro de los clubes que ya tiene previsto realizar partidos amistosos previos a la reanudación de la competencia oficial.

Esos encuentros serían con Huracán, el sábado 12 de septiembre próximo; con Lanús, el martes 15; y frente a Argentinos Juniors, el sábado 19, quedando pendiente de confirmar la fecha de un cuarto amistoso ante Estudiantes de La Plata.