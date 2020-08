"Sueño con ser goleador de un torneo", dijo Leandro Díaz

El tucumano Leandro Díaz, quien se entrena desde el fin de semana pasado, se presentó formalmente como nuevo jugador de Estudiantes y afirmó que sueña y trabaja para "algún día ser goleador de un torneo". "Ojalá se tenga la posibilidad en esta nueva etapa", dijo.

El atacante, quien llegó a préstamo hasta fines del 2021 con opción de compra, aseguró que su mejor versión "en Atlético (Tucumán)", donde jugó con continuidad.

"En el resto de los equipos no pude jugar mucho, en especial en Lanús, donde tuve un poco más de participación cuando tomó el equipo Gabriel Schurrer", añadió.

Al referirse a sus características dijo: "me gusta jugar más solo arriba, que me tiren la pelota y poder correr, aunque me adapto y en Tucumán jugamos mucho haciendo dupla con (Javier) Toledo. No tengo problemas".

"En un primer momento dije que me debía a Atlético porque no había nada concreto, soy hincha del club, después pasaron los días, me llamó el entrenador (Leandro Desábato), me di cuenta que la cosa venía en serio y uno siempre quiere jugar en los mejores y Estudiantes es muy grande".

En cuanto a los técnicos que lo dirigieron el delantero puntualizó que "(Ricardo) Zielinski es el mejor, también tengo buenos recuerdos del 'Vasco' Juan Azconzabal y todos me dejaron algo".

"Con mis nuevos compañeros casi no tuve contacto por todos los protocolos que hay que cumplir. Tengo muchas ganas de hablar con (Javier) Mascherano, escucharlo, preguntarle cosas pero entrenamos en grupos separados, ya tendré la oportunidad, lo mismo que con Sebastián Verón", deslizó Díaz.

Sobre el torneo que se jugará en el país opinó que "mucho no se sabe que pasará, parece que va a ser peor el nivel por todo lo que estuvimos parados. Por suerte hay tiempo y hay que llegar bien preparados".

Por último, contó una anécdota que le sucedió con un excampeón del mundo, como Hugo José "Tato" Medina: "siempre me decía que me iba a traer a Estudiantes, ahora se cumplió eso, lástima que no podrá verme, pero trataré de no defraudarlo".