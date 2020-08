"El Flaco" Nicolás Rinaldi jugará en Estudiantes de Buenos Aires

Estudiantes de Buenos Aires y Atlético de Rafaela incorporaron jugadores, a la espera del comienzo del torneo de la Primera Nacional.

El equipo de Caseros sumó a su plantel al mediocampista ex Sarmiento, Nicolás Rinaldi, quien llegó proveniente de Alvarado de Mar del Plata y se transformó en la séptima incorporación del equipo dirigido por Mauricio Giganti, anunció el club en su cuenta de la red social Twitter.

Anteriormente, llegaron a Estudiantes el arquero Ezequiel Mastrolía (Mitre de Santiago del Estero), Gastón Martínez, Juan Cruz Randazzo, Sebastián González, Enzo Acosta y Agustín García Basso.

Por su parte, Atlético de Rafaela anunció la incorporación del defensor Nicolás Sansotre, ex Villa Dálmine, que firmó su contrato por 18 meses y se convirtió en el primer refuerzo en la actual temporada.

Por último, Excursionistas, en la Primera C, arregló la continuidad en su plantel de Matías Budiño, Patricio González King, Patricio Roldán, Leonardo Ruíz y Nahuel Troxler.