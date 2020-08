Yamil Garnier: "Estoy donde quiero estar"

El capitán de Sarmiento Yamil Garnier formó parte del grupo de futbolistas que ayer se realizó el hisopado obligatorio, de cara al inicio de la pretemporada. De a poco, el Verde se rearma y se prepara para afrontar la definición del campeonato de la Primera Nacional.

Tras la jornada de primeras evaluaciones, Garnier expresó a Democracia su felicidad de poder seguir defendiendo los colores que tanto lo representan. Al respecto, indicó: "La verdad es que estoy muy contento, muy feliz, porque estoy donde quiero estar. Tal es así que con mi familia nunca nos fuimos de Junín".

"Siempre tuve las intenciones de poder renovar con el club. Se hizo esperar pero por suerte salió todo de la mejor manera", destacó.

Y añadió: "Cuando Mariano Sardi (secretario técnico) me llamó y me transmitió el ofrecimiento no tardé mucho en responder. Tenía muchas ganas de estar".

Por último, de cara a lo que se viene, remarcó: "Las expectativas son muy buenas, se tardó en dar comienzo a los entrenamientos, pero ahora tenemos que ponernos bien y ser responsables con nuestras conductas".

"Nos tenemos que preparar bien para lo que se juegue. Todavía no se sabe cómo se va a jugar el torneo pero nosotros tenemos que estar bien porque estamos en una situación de privilegio y eso hace que las expectativas aumenten", completó el capitán de Sarmiento que en el último torneo vistió la camiseta N° 4.

Renovó Pombo y van por Olivera

Ayer al mediodía se hisopó al primer grupo de futbolistas del plantel profesional de Sarmiento. Además de Garnier, se sometieron al test Javier Arias, Braian Salvareschi, Sergio Quiroga, José Tomino, Erik Lescano, Claudio Pombo, Manuel García, Juan Caviglia y Facundo Dafonchio. Los resultados estarán el lunes.

Con respecto a Pombo, finalmente el volante aceptó la propuesta de la dirigencia y seguirá a préstamo en Sarmiento hasta que finalice el torneo. Cabe recordar que su pase pertenece a Gimnasia y Esgrima de Gualeguaychú.

Por otro lado, las negociaciones más importantes que restan tienen que ver con el armado de la defensa y el ataque.

En la última línea, la intención de la dirigencia que preside Fernando Chiófalo es extender el contrato del marcador central Wilfredo Olivera. En este sentido, las diferencias económicas podrían solucionarse y el "2" podría estar presente en el inicio de los trabajos físicos.

Por último, en la zona de ataque, ante la partida de Pablo Magnín, una de las variantes es tratar de extender el préstamo del delantero Fernando Núñez, quien en la actualidad se encuentra entrenando en Godoy Cruz de Mendoza, club que es dueño de su pase. Hasta el momento, el atacante no ha dado señales positivas pero esperan por una respuesta definitiva.

Quedaría definir también la continuidad o no del volante Francisco Molina y del delantero Diego Chaves.

Los 24 guerreros para el arranque

La lista de 24 futbolistas que pondrán el puntapié inicial de los trabajos está conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Pablo Fernández y Martín Moyano.

Defensores: Yamil Garnier, Juan Antonini, Facundo Castet, Manuel García, Martín García, Braian Salvareschi, Laureano Puñet y José Tomino.

Volantes: Fermín Antonini, Juan Caviglia, Gabriel Graciani, Erik Lezcano, Bruno Liuzzi, Sergio Quiroga, Fabio Vázquez y Federico Vismara.

Delanteros: Javier Arias, Benjamín Borasi, Julián Brea y Maximiliano Fornari.

Cabe agregar que se le rescindió el contrato a Maximiliano Méndez y que por estas horas se está definiendo la situación de Ariel Kippes.

Por último, los futbolistas que se fueron de Sarmiento son: el defensor Lucas Landa (arregló en Instituto de Córdoba), el marcador de punta Lautaro Geminiani (regresó a Patronato), el delantero Facundo Castelli (regresó aInstituto de Córdoba, estaba a préstamo); los volantes Ariel Cólzera y Franco Leysquienes jugarán en Temperley; y el delantero Pablo Magnín quien el último miércoles firmó con Tigre.

