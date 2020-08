Confirmaron los 24 futbolistas que iniciarán los trabajos de pretemporada en Sarmiento

La dirigencia del Club Sarmiento confirmó ayer la nómina de los 24 futbolistas que el martes 1 de septiembre comenzarán los trabajos de pretemporada de cara al reinicio del campeonato de la Primera Nacional.

Mañana sábado, los futbolistas serán sometidos a los testeos y en el caso que den negativo de COVID-19 podrán estar presentes en el primer entrenamiento.

La lista de 24 futbolistas está conformada por Fermín Antonini, Juan Antonini, Javier Arias, Benjamín Borasi, Julián Brea, Facundo Castet, Juan Caviglia, Facundo Daffonchio, Pablo Fernández, Maximiliano Fornari, Manuel García, Martín García, Yamil Garnier, Gabriel Graciani, Erik Lezcano, Bruno Liuzzi, Martín Moyano, Laureano Puñet, Sergio Quiroga, Braian Salvareschi, José Tomino, Fabio Vázquez, Manuel Vicentini y Federico Vismara.

Cabe agregar que se le rescindió el contrato a Maximiliano Méndez y que por estas horas se está definiendo la situación de Ariel Kippes.



Al mismo tiempo, la dirigencia continuará trabajando en la renovación de aquellos futbolistas cuyos contratos vencieron el 30 de junio. Ellos son el defensor Wilfredo Olivera; los volantes Francisco Molina y Claudio Pombo; y los delanteros Diego Chaves y Fernando Núñez.

Por último, cabe agregar que los futbolistas que se fueron de Sarmiento son: el defensor Lucas Landa (arregló en Instituto de Córdoba), el marcador de punta Lautaro Geminiani (regresó a Patronato), el delantero Facundo Castelli (regresó a Instituto de Córdoba, estaba a préstamo); los volantes Ariel Cólzera y Franco Leys quienes jugarán en Temperley; y el delantero Pablo Magnín quien el miércoles firmó con Tigre.

El mercado de pases

Quilmes, Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia y Esgrima de Jujuy anunciaron nuevos refuerzos con vistas al comienzo del torneo de la Primera Nacional.

El club "Cervecero" confirmó ayer oficialmente la llegada del mediocampista Jonas Acevedo, procedente de Santamarina de Tandil (surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo), quien permanecerá hasta diciembre de 2022.

Anteriormente se incorporaron al equipo quilmeño el defensor Rodrigo Moreira (ex San Martín de Tucumán), el lateral derecho Leonardo Rolón (ex Cafetaleros de Chiapas, México) y el volante Emanuel Moreno (ex Guillermo Brown de Puerto Madryn) Independiente Rivadavia de Mendoza sumó hoy a tres jugadores: el mediocampista Diego Cardozo (ex San Martín de San Juan), el volante Félix Banaga (Deportes Colina de Chile) y el defensor Alejandro Rébola (Mushuc Runa de Ecuador), quien regresa al club.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy incorporó a su plantel al mediocampista Wilson Altamirano, procedente de Villa San Carlos (su pase pertenece a Belgrano de Córdoba).

Flandria, equipo de Primera B, concretó la llegada del arquero Germán Yacaruso (Platense) y el volante derecho Mariano Puch, que retorna al club y viene procedente de Comunicaciones.

