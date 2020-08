All Boys perdió un juicio millonario

La entidad de Floresta explicó en un comunicado que publicó en su web oficial y en sus redes sociales: "Se pone en conocimiento de nuestros socios e hinchas, que el juicio iniciado en el año 2016 por el señor Javier Cámpora por salarios caídos e indemnización por despido injustificado ha salido favorable al ex jugador".

"De esta manera al club se le impone el pago de $ 39.768.987 (treinta y nueve millones, setecientos sesenta y ocho mil, novecientos ochenta y siete) pesos argentinos", añadió All Boys en el escrito.

Asimismo indicó: "Vale recordar que en el año 2018 el club rechazó el fallo de primera instancia y llevó el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones, dicho tribunal ratificó lo actuado en primera instancia".

"Si bien esta comisión directiva no tuvo posibilidad de intervenir en el expediente judicial, ya que cuando asumió la dirección del club el mismo estaba a la espera de sentencia, se compromete plenamente a trabajar en buscar un acuerdo de pago con el señor Cámpora", culminó el comunicado.