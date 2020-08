Lucio Cannarozzo señaló: "Me gusta mucho trabajar con los adolescentes"

El juninense Lucio Piero Cannarozzo está vinculado a los deportes desde niño y además de haberse destacado como futbolista y goleador en Junín y equipos de la zona, incursionó en tenis, vóleibol, natación y baloncesto, siendo en la actualidad integrante de la primera comisión directiva de la recientemente conformada Asociación Civil de Preparadores Físicos del Básquetbol Argentino (Acpfba), a la cual ya se asociaron varios profesionales de nuestra ciudad.

Al ser entrevistado por Democracia, inicialmente manifestó:

"Mi infancia fue muy feliz, comencé con el fútbol a los 4 años en Sarmiento y a los 7 pasé a Jorge Newbery. Nunca lo dejé de practicar hasta diciembre de 2019. Empecé en Sarmiento porque me quedaba cerca, luego nos mudamos y por cercanía de casa pasé a Newbery. Ahí hice todas las divisiones inferiores, recuerdo a varios técnicos, ya que cada uno te deja cosas, por ejemplo a `Piti´ Pondal, el `Colo´ Cavagna, Alcides Gubitosi, Héctor Silva, Javier Fontanés, el `Chon´ Esperanza, entre otros".

El entrevistado, quien es hijo de Liliana Palmieri y de Gustavo Cannarozzo (tienen otros dos descendientes, Lía y Nicolás), tiene 34 años, está en pareja con Marina Godoy y es papá de Bautista Cannarozzo, agregó seguidamente:

"Desde los 10 a los 13 años también jugué al básquet, primero en Ciclista Juninense y después en San Martín. También entrené natación en varias etapas, con los profesores Grosso, Gerardo Leonard y Ariel Pulido. Además, desde los 14 a los 17-18 años jugué al vóley en el Club Junín, con el profesor `Cari´ Mollier. Pero cuando empecé a jugar seguido en primera división, solo seguí con el fútbol. Durante un verano, también hice tenis con el `Topo´ Teilleri, en el Club Independiente".

En cuanto a su debut en primera división como futbolista, Cannarozzo recordó que: "Fue contra Defensa Argentina, en cancha de Mariano Moreno, y ganamos 1 a 0. Mi primer gol en primera también fue contra Defensa, en el mismo estadio, pero unos meses más tarde. Con Jorge Newbery logré siete títulos, en Rivadavia de Junín otros tres campeonatos, y también jugué en River de Junín, en Pintense de General Pinto y en Martín de Yrigoyen de Leandro N. Alem", detalló.

Lucio como profesor

Avanzando en la charla, Lucio destacó: "Como `profe´ trabajé en muchos lados, sobre todo en colonias de vacaciones y piletas, por ejemplo en el Club Banco Nación, Banco Junín, Los Miuras, Complejo Marianista, Club Junín. También trabajé un año en la Escuelita de Fútbol de Jorge Newbery, ocho años en el Club Sarmiento, en la Escuelita, divisiones inferiores y tres de esos años en la novena división que compite en la Asociación del Fútbol Argentino. También estuve en el minibásquetbol del Club San Martín, en el año 2009, y volví en el año 2017 hasta la actualidad, como preparador físico del `Celeste´. Además, desde el 2016 trabajo como profesor de vóleibol en la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba). Me gusta mucho trabajar con los adolescentes y el deporte que más me gusta y en el que me siento mejor preparado es fútbol, pero por cosas de la vida en este momento no estoy trabajando en fútbol".

En relación a los trabajos que se realizan en tiempos de cuarentena social, preventiva y obligatoria, el reporteado -quien es "profe" desde la categoría U-15 a primera división varones en el Club San Martín- dijo: "Estamos desde hace 20 días entrenando de manera presencial, divididos en grupos y con tareas individuales. Antes hacíamos algunas rutinas de entrenamientos dos veces por semana, por la plataforma Zoom. Va a llevar dos meses mínimos volver bien, tras una pretemporada, porque actualmente no se pueden realizar trabajos completos de cancha ni se pueden dar pases por los protocolos vigentes. Hasta que no haya una fecha estimativa de comienzo, solo podemos planificar trabajos individuales con cada jugador. No se puede hacer todavía una pretemporada si no sabemos aún la fecha de comienzo de la competencia, no tiene sentido iniciarla ahora o en los próximos días", argumentó.

Remarcó "A un chico que quiere empezar a practicar deportes le sugeriría que pruebe todas las disciplinas que sean necesarias, hasta encontrar lo que más le guste". Luego, Lucio Piero Cannarozzo se refirió a la creación de la Asociación Civil de Preparadores Físicos del Básquetbol Argentino, cuya primera comisión directiva integra el juninense.

Al respecto, señaló: "La Acpfba, que nuclea a preparadores físicos que trabajamos en básquet, venía queriéndose armar con varios intentos, que habían quedado truncos. Creo que la cuarentena nos ayudó a tener un poquito más de tiempo en casa, como para poder meterle para adelante en este proyecto. Ya en dos meses, somos más de 750 socios y la idea de la Asociación es darle lugar a todos los profesores del país, poder crear una escuela de especialización en preparación física. Ya se hicieron convenios con asociaciones de preparadores físicos de otros países, como Italia, España, Portugal, etc. Por suerte, seguimos creciendo y en Junín contamos con varios profesores ya asociados, como Diego Garay, Mariano Pelicates, Martín Castellazzi, Damián Introcasso y Kevin Front, y ojalá que seamos muchos más".

Primera directiva de la Acpfba

Para finalizar la entrevista, Lucio Cannarozzo detalló cómo se conforma la nueva Asociación, entidad que pretende visibilizar la función y tarea de los preparadores físicos del todo el país, desde clubes amateurs hasta el básquet profesional. También definirá estrategias de gestión para conformar una estructura legal como Asociación y poder crear junto a la Confederación Argentina de este deporte la Escuela Nacional de Preparadores Físicos del Básquetbol Argentino.

La directiva de la Acpfba está así conformada:

Presidente, Pablo Esper (Pergamino – región 3).

Vicepresidente 1°. Daniel Pérez (Córdoba – región 2).

Vice 2°: Natalia Domínguez (San Juan – región 5).

Vicepresidente 3°: Omar Vilca (Jujuy – región 4).

Secretario Gral.: Ezequiel Lavayen (Entre Ríos – región 1).

Prosecretario: Sebastián Arabi (Entre Ríos – región 1).

Tesorero: Martín Carretero (Buenos Aires – región 3).

Protesorero: Guido Sobrado (Capital Federal – región 3).

Gerente general: Ignacio Barrera (Mendoza – región 5) .

Vocales titulares: Lucas Nogués (Río Negro – región 6); Rafael Padilla (Salta – región 4); y Soledad Mosconi (San Luis – región 5),

Vocales suplentes: Leandro Senoff (Chaco – región 1); Eduardo Valentini (Santa Fe – región 2); y Gabriel del Égido (Neuquén – región 6).

Comisión revisora de cuentas titulares: Adrián Bazán (Santa Cruz – región 6); y Sergio de la Iglesia (Santiago del Estero - región 4).

comisión revisora de cuentas suplentes: René Luna (Córdoba - región 2): y Sergio Aguilera (La Pampa – región 6).

Área de prensa: Lucio Piero Cannarozzo (Junín - región 3); y Constanza Dis (Mendoza - región 5).

