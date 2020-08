Fabricio Coloccini tiene coronavirus

El defensor de San Lorenzo de Almagro, Fabricio Coloccini, dio positivo en coronavirus, según confirmó el Club de Boedo en su cuenta oficial de Twitter.

"El resultado del hisopado realizado a Fabricio Coloccini dio positivo de Covid-19. El defensor permanecerá aislado y se reincorporará a las prácticas una vez que reciba el alta", anunció San Lorenzo.

Coloccini presentó unas líneas de fiebre el lunes pasado y, si bien no tuvo otros síntomas vinculados al coronavirus, no se entrenó con el resto de sus compañeros a modo de precaución.

El exNewcastle de Inglaterra, por decisión del cuerpo médico, se realizó el test de coronavirus y dio positivo. Por lo tanto, no formará parte de la burbuja de trabajo programada desde el próximo 31 de agosto hasta el 10 de septiembre.

Se trata del tercer caso en San Lorenzo luego del juvenil Luis Sequeira y el delantero recientemente llegado de Central Córdoba, de Santiago del Estero, Jonathan Herrera.