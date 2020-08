El plantel de Belgrano espera en Córdoba la vuelta a las prácticas

El plantel de Belgrano de Córdoba volverá a las prácticas presenciales el miércoles 2 de septiembre, al igual que la mayoría de los equipos de Primera Nacional, y no habrá caras nuevas entre los futbolistas, que ya esperan todos en la ciudad el día del reencuentro.

Los jugadores que no son de Córdoba y pasaron el aislamiento por el coronavirus en sus respectivas provincias ya regresaron a la capital para cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria que exigen las autoridades sanitarias.

Desde el club de barrio Alberdi informaron que no se realizaron incorporaciones por el momento y que las bajas en el plantel respecto al que venía jugando hasta marzo pasado son las de Ricardo Noir, Carlos Franco, Lucas Acosta y el juvenil Gonzalo Martínez.

El director técnico Ricardo Caruso Lombardi aún no volvió a Córdoba y recién llegará a mediados de septiembre, ya que las primeras dos semanas serán enfocadas fundamentalmente al reacondicionamiento físico, por lo que sí estarán desde el primer día el preparador físico José Micciuli y los colaboradores más cercanos del DT.