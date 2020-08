Daniel Vega: "Los torneos se tienen que terminar por las vías que corresponden"

Daniel Vega, ídolo de Platense, exjugador de San Martín de Tucumán, Almirante Brown y varios equipos de nuestro país, habló sobre la actualidad del fútbol del Ascenso -en el que está incluido Sarmiento de Junín -y su opinión es para tener en cuenta, debido a su experiencia y recorrido en diferentes elencos y divisionales, especialmente la Primera "B" Metropolitana y la actual Primera Nacional.

Inicialmente, sobre lo dispuesto recientemente, en cuanto a que los ascensos deben ganarse en la cancha, Vega dijo que "San Martín de Tucumán tiene que ganarse su derecho a jugar en Primera dentro de la cancha. Sé que a muchos no les gusta escucharlo, pero los torneos se tienen que terminar por las vías que corresponden. Digo lo que siento y lo que pienso. No quiero quedar bien con todo el mundo. Pero el espíritu deportivo es definir en cancha.

En la Primera `B´ Metropolitana pasa exactamente lo mismo. Todos quieren definir en cancha, además por un tema de continuidad laboral. Si les dieran el ascenso a San Martín de Tucumán o Almirante Brown, ¿esos jugadores no trabajan de acá hasta el año que viene?, ¿cómo es la historia? Yo no lo veo viable", argumentó.

"Me llamaron de Platense y estoy por resolverlo, pero la verdad es que no me quiero adelantar, porque estoy cerca de cerrar algo que va a ser muy importante para mí. Pero no quiero decir nada hasta que no se concrete, los goles no se gritan antes. Al vínculo con Platense siempre será eterno. Es el club que me dio todo. Cuando no era nadie, me abrió las puertas. Sin haber hecho inferiores se la jugó por mí cuando no era nadie", dijo el máximo goleador del "calamar" en su historia.



Vega amplió conceptos comentando:

"Yo quiero ganar el ascenso dentro de la cancha. Es así el espíritu deportivo y es lo que pensamos los jugadores. No tengo duda. Cualquier futbolista quiere ganar dentro de la cancha. Los que fuimos parte del club queremos lo mejor para San Martín de Tucumán. Pero para mí tiene que ganarse el derecho a ascender en la cancha. Es que se asciende por las vías que corresponden, por el fútbol, dentro de la cancha. ¿ Alguien en San Martín de Tucumán los ha asesorado de que tienen una posibilidad de ganar la disputa ?".

Reconoció que más de mil jugadores se quedan sin empleo

En cuanto a la situación que viven muchos futbolistas, "El contador" Vega (es contador público nacional) expresó a los colegas de TT Sports que "Los más de 1100 jugadores que quedaron desempleados todos cobraron un reconocimiento que le ha pagado la AFA por el gremio nuestro. Había que solucionarle la vida a esos chicos que no tienen ahorros, viven día a día. Los dirigentes (de los clubes) tuvieron dos meses completos sin costos, han optado por no contratar a nadie y tienen dos meses de televisión. Tiene que invertir en infraestructura. Hay que ponerse a trabajar y ponerse en condiciones sanitarias para estar listos, es simple".

Sobre su trayectoria, Daniel comentó: "Llegué a Primera y cumplí mis expectativas. No tengo las condiciones de (Lionel) Messi, por eso terminé eligiendo jugar en el Ascenso y tener continuidad antes que mirar a otros desde el banco. Pude seguir en Primera y ser uno más del montón. O ir a San Martín de Tucumán que me llamaron para jugar. Yo he elegido jugar antes que ver jugar a los colegas en Primera. Me fui dando cuenta que disfrutaba menos ahí. Cuando cumplí mis metas, elegí ir a clubes donde tenía mayor participación. Con las condiciones de Messi hacía otra cosa, pero yo tengo mis limitaciones", reconoció.

Recordó que: "En un momento, me llamaron de Olimpo de Bahía Blanca pero me fui a San Martín de Tucumán porque quería ser capitán de mi propio barco, aunque fuera un velero. Ser jugador de Primera y ser uno más del montón o ir a San Martín. En Huracán me pasó lo mismo. Bajé a Platense porque me necesitaban en ese momento. Ahora, en lo personal, lo que resuelva será para jugar hasta el año que viene. No pienso retirarme del fútbol por ahora".

Finalmente, el delantero y contador público destacó que: "Si no jugaran por nada en el Ascenso, no contratarían a ningún jugador. Ahí sería ver a muchos colegas míos sin trabajo. Necesitamos ese incentivo para que los clubes contraten. Veo como una buena decisión alentar a jugar por algo a todos, por parte de los dirigentes. Pienso en los mil tipos que quedaron sin trabajo. Solo se habla de la ventaja o no ventaja deportiva. A mí me interesa que estamos todos en una crisis y cómo salimos adelante", completó Daniel Vega.