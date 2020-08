Mauricio Cuero regresa a Banfield

Banfield oficializó la reincorporación del extremo derecho colombiano Mauricio Cuero, libre de Atlas de México y que ya tuvo un buen paso por el "Taladro" en 2015.

A través de un video difundido en las redes sociales del club, el encargado de la Subcomisión de Fútbol, Juan Fontenla, confirmó que llegaron "a un acuerdo total" con Cuero y en representación de los dirigentes expuso: "Estamos muy contentos porque nos volvió a elegir, hemos disfrutado momentos muy felices juntos".

Prosiguió con un mensaje directo al jugador al que le expresó: "Los socios y hinchas te esperan, sabiendo que has desechado ofertas más importantes que las de Banfield -entre ellas la de Argentinos Juniors- porque has elegido con el corazón".

El video recuerda las imágenes de un espléndido gol que el exdelantero de Olimpo de Bahía Blanca marcara frente a Lanús en la victoria de visitante (1-0), en el clásico del sur de 2015.

A su turno, y desde México, Cuero contó: "Estoy muy feliz de volver a mi casa, al club donde fui tan feliz, al que me lo dio todo, espero verlos pronto para compartir mucho tiempo con ustedes. Les mando un abrazo grande".

El atacante, de 27 años, se encuentra a la espera de un vuelo desde la capital mexicana que lo traiga a Buenos Aires para firmar el contrato, que lo vinculará con el "Taladro" hasta diciembre de 2021, y para poder sumarse a los entrenamientos tras la cuarentena correspondiente.

Los refuerzos

El primer refuerzo para el equipo el equipo de Javier Sanguinetti fue el centrodelantero rosarino Luciano Pons y el segundo, el volante central cordobés Alejandro Cabrera (27, proveniente a préstamo de Estudiantes de Río Cuarto), se hizo presente por la mañana en el predio de Luis Guillón para la revisión médica.

Mañana el "Colo" se integrará a los entrenamientos. Banfield abonó 50 mil dólares por el vínculo hasta diciembre de 2021 y "con dos opciones de compra por el 50 por ciento de la ficha. Al 30 de junio próximo debería abonar 300 mil de la moneda estadounidense o si no al 31 de diciembre de 2021, 380 mil", detalló un vocero del club.

Además, ayer se sumó a los entrenamientos el lateral derecho Rodrigo Arciero, tras su viaje a Ushuaia. Tanto este defensor como Cabrera no necesitaron realizar los hisopados de PCR debido a que los hicieron en sus respectivos lugares de partida.