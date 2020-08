Eduardo Rassi: "Agradezco a la vida por haberme cruzado con Villa Belgrano"

Eduardo Humberto Rassi forma parte de la rica historia futbolera del Club Atlético Villa Belgrano, con cuya camiseta ganó varios títulos en la Liga Deportiva del Oeste, siendo además un referente de los años '70 y '80 para los de la "V" y en la actualidad, colaborador de la institución con sede en Siria y Borges y campo de deportes en avenida Libertad y calle Robbio.

El "Toro", apodo que lo identifica, es hijo de Domingo Rassi y de Juana Nuccio (fallecidos), tiene dos hermanos (Rodolfo y Roberto) y de su unión con Cristina Magne nacieron sus tres hijos, Florencia, Mauro (jugador actualmente de "Villita") y Nicolás, quien también supo lucir la casaca albiazul de los del barrio Belgrano, además de tres nietos. Rassi se muestra agradecido por el apoyo que siempre tuvo de su entorno familiar en su trayectoria futbolística.



Entrevistado por Democracia, quien fue destacado zaguero central dijo inicialmente:

"Empecé a jugar al fútbol en los campitos del barrio Villa Talleres, donde me crie, y recuerdo que cada dos cuadras había un campito para poder correr detrás de la pelota. A los 11 años fui a jugar a Independiente de Junín, me llevó el 'Negro' Castro, que era director técnico entonces. Después estuve dos años sin jugar y cuando tenía 13 me fui a Villa Belgrano, donde estaba como técnico Juan José Falcón. De aquella época puedo nombrar a muchos compañeros, como Lavecchia, Saita, Saponara, Iglesias. Puedo estar todo el día nombrándolos, mientras que de los entrenadores que tuve en divisiones inferiores estaban Dionisio García y el citado Falcón. Anécdotas de esa época tengo algunas, pero lo que más recuerdo es que no ganábamos casi nunca", señaló entre risas.



Luego, afirmó: "Debuté en Primera en el año 1971, a los 14 años. Fue en un campeonato Nocturno, contra Defensa Argentina. Yo estaba en el banco de suplentes, el director técnico era Víctor Oyarzábal, y al lesionarse un defensor, me tocó entrar. A partir de ese momento seguí jugando en Primera y no bajé más a inferiores". Eduardo dijo que su apodo "viene del barrio, porque en los campitos -cuando perdía y me cargaban-, los quería pelear a todos, entonces ahí me pusieron `Toro´, y quedó".

Formó parte de equipos de Villa que fueron campeones

Luego, amplió diciendo: "En Villa me fue bien, gané varios campeonatos. El Nocturno de 1979 y el oficial de 1980, que fueron los dos primeros títulos del club. Después los torneos Nocturnos de 1982, 1985 y 1988, este último ganándole la final a Rivadavia de Junín en su cancha. Recuerdo que perdíamos 2 a 0 y terminamos ganando 4 a 3".

Agregó: " También ganamos el campeonato oficial de 1991, que fue mi último certamen, ya que después de ese título me retiré", para recordar sobre su trayectoria: "Estuve jugando dos años en Rivadavia de Junín, disputé un Nocturno en B.A.P., un oficial en Independiente de Junín, jugué en La Angelita, en Deportivo Alberdi y en Social de Ascensión. Era un jugador firme, disputaba cada pelota como si fuera la última, pero nunca con mala intención. Me hubiese gustado jugar más en el medio campo, algunos partidos me ha tocado jugar en esa zona y los disfruté mucho".



También el "Toro" Rassi resaltó: "Tuve muy buenos técnicos en mi carrera, entre ellos Héctor Mosca, Omar Cándido Valdez, Miguel Ángel Morán y Ricardo Calabró, a quien antes de retirarme lo tuve que hacer salir campeón (risas). Todos los que integré fueron buenos equipos y los dos que más destaco son el de los años 1979 y el de 1980 en Villa Belgrano, coronados con títulos". Mientras que sobre la actualidad del fútbol de la Liga Deportiva del Oeste, Eduardo consideró: "Lo veo muy parejo, con muchos chicos jóvenes que se están haciendo notar. Los pibes se van a jugar afuera por lo económico, no creo que el nivel de las ligas de afuera sea mucho mejor que el de acá", completó para agregar como corolario: "Aunque en estos momentos no estoy en la comisión directiva, siempre que puedo colaborar con mi querido Club Villa Belgrano, me acerco a dar una mano. Agradezco a la vida por haberme cruzado con Villa Belgrano, de ahí tengo los mejores recuerdos y grandes amigos".