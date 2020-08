Manuel Vicentini: "Estoy analizando tres propuestas"

El arquero de Sarmiento Manuel Vicentini volvió a hablar sobre su presente y aseguró que el miércoles 2 de septiembre se presentará en Junín para comenzar los trabajos de pretemporada junto al plantel profesional que encabeza el entrenador Iván Delfino.

El "1" del Verde tiene contrato hasta junio de 2022 pero en todo este tiempo ha recibido propuestas para continuar su carrera en algunos equipos de Primera división. No obstante, por ahora Vicentini se queda aunque aclaró que su futuro se podría definir cuando la AFA confirme el inicio del campeonato de la Primera Nacional.

En las últimas horas, el arquero brindó declaraciones radiales sobre lo que se viene: "Caído lo de Racing estoy analizando tres propuestas. Al tener contrato vigente con Sarmiento, la idea es que si me toca dejar el club pueda dejar algo por todo lo que me brindó la institución".

Agregó: "Yo estoy en contacto permanente con el cuerpo técnico y con el secretario técnico Mariano Sardi. El 2 de septiembre voy a estar en el entrenamiento y a partir de allí veremos lo que ocurre".

Completó: "Hoy no tengo contacto con los dirigentes, la idea es esperar a que regresemos a los entrenamientos y ver qué se decide. Todavía no sabemos qué campeonato vamos a jugar, si completamos las fechas que nos quedan o si directamente jugamos el reducido".

"Cuando sepamos la fecha para el inicio del torneo, seguramente los dirigentes dirán cuáles son los objetivos. Hoy hay mucha incertidumbre, se han ido algunos jugadores y la realidad es que no sabemos qué va a suceder con muchos futbolistas cuyo contratos vencieron el 30 de junio. Así que hay que seguir esperando", finalizó el "1" de Sarmiento.

El panorama en Sarmiento

En cuanto a la actualidad del Verde, cabe recordar que hasta el momento las bajas confirmadas son: el delantero Facundo Castelli y el defensor Lucas Landa (Instituto), los volantes Ariel Cólzera y Franco Leys (Temperley); y el defensor Lautaro Gemianini (Patronato).

Al mismo tiempo, los futbolistas cuyos contratos vencieron el 30 de junio y que aún tienen posibilidades de renovación son el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Yamil Garnier y Wilfredo Olivera; los volantes Francisco Molina, Federico Vismara, Fabio Vázquez y Claudio Pombo; y los delanteros Pablo Magnín, Diego Chaves y Fernando Núñez.

Por último, el miércoles 2 de septiembre el plantel profesional de Sarmiento se reencontrará en Ciudad Deportiva para dar inicio a una nueva pretemporada. Ese día, los futbolistas que hoy están en condiciones de iniciar la pretemporada son los arqueros Manuel Vicentini y Pablo Fernández; los defensores Martín García, Facundo Castet, Brian Salvareschi, Juan Antonini, Laureano Puñet, José Tomino, Ariel Kippes y Maximiliano Méndez.

También los volantes Gabriel Graciani, Fermín Antonini, Juan Caviglia, Sergio Quiroga, Bruno Liuzzi y Agustín Lescano; y los delanteros Benjamín Borasi, Maximiliano Fornari, Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Facundo Walker, Javier Arias y Julián Brea.