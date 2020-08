Lautaro Mazzutti: "Somos muy felices cuando vemos el Club lleno de gente"

Lautaro Diego Mazzutti tiene 39 años y desde la cuna está ligado al Club Jorge Newbery de Junín, siendo el actual presidente de la institución de Pueblo Nuevo, como anteriormente lo había sido su padre, el recordado dirigente de la entidad albiazul, Armando Mazzutti (fallecido hace unos años), en tanto que la mamá del actual titular de la dirigencia, Matilde Iradi, es permanente colaboradora de la querida institución de Pueblo Nuevo.

El ADN de Lautaro, sin dudas, marca su pertenencia al CJN y quien es actual concejal de Junín y uno de los principales dirigentes de la Liga Deportiva del Oeste (que preside Claudio Fabian Yópolo) se dedica con pasión y sentido de pertenencia al club de sus amores.

Al ser entrevistado por Democracia, Mazzutti recordó inicialmente: "De chico, practiqué patín, hasta los 6 o 7 años, y luego jugué fútbol, hasta que me fui a estudiar a Buenos Aires, por supuesto que las dos actividades en Jorge Newbery. El fútbol era todo cuando era chico, ya que iba a practicar al club y luego seguíamos jugando con los pibes del barrio en el campito que teníamos en el exClub Inglés, donde ahora está la sede central de la Universidad del Noroeste (Unnoba), en calles Rivadavia y Newbery. Ahí jugábamos hasta que se hacía de noche. Uno guarda unos recuerdos hermosos de esos años, al igual que los recuerdos como hincha, ya que era imposible no quedarnos a ver la primera después de jugar".

Luis Alaniz, Juan Carlos Vilches y Oscar De Giulio

Ampliando conceptos, Lautaro rememoró:

"Tengo muchos recuerdos de los equipos de la última parte de la década del ´80 y por supuesto de los ´90. Fue una época difícil para el club, ya que los setenta nos dieron toda la gloria deportiva, pero también le dejaron al Club un pasivo económico muy grande, sin cancha, que recién fue reinaugurada a mediados de los años ´80. Lo primero que se me viene a la cabeza de esos equipos es cuando relatábamos los partidos en el descanso de la escalera de la platea, con Juan Francisco Vilches. Siempre nos acordamos y nos reímos. A medida que uno va creciendo, va compartiendo mucho más con los jugadores y los cuerpos técnicos", tras lo cual comentó:

"Cuando me preguntan por mis ídolos, a mí me gusta más decirles 'referentes' o ''símbolos'. Creo que en Newbery, con respecto a lo futbolístico, hay tres personas que sobresalen en los 107 años de historia de nuestra entidad. Ellos son don Luis Alaniz, jugador y formador de toda la generación que escribió la página más gloriosa del club, Juan Carlos Vilches, símbolo y líder de esa generación de futbolistas; y Oscar De Giulio, el jugador que más veces vistió y salió campeón con nuestra camiseta. Sería difícil que un hincha de Jorge Newbery no esté de acuerdo conmigo. En el plano nacional e internacional, siempre hablando de los futbolistas argentinos que vi jugar, creo que no voy a ser para nada original, si digo que Diego Maradona y Lionel Messi son extraterrestres, y después elijo sin dudas a Juan Román Riquelme y a Ricardo Bochini", sentenció como para dejar en claro sus gustos para el deporte más popular entre los argentinos".

"Mi viejo me transmitió los valores de vida"

Al referirse a su padre, quien durante años fue miembro de la comisión directiva newberysta, ocupando distintos cargos -entre ellos el de presidente- y siendo un dirigente con mucho compromiso con la entidad, Lautaro expresó:

"La verdad es que mi viejo me transmitió los valores de vida, no solamente como dirigente. Y el club engloba estos valores, la amistad, la solidaridad, brindarse por el otro, el compañerismo. Como dirigente me transmitió algo que el resto de la familia y el trabajo particular lo sufre, que es dejar muchas cosas por el club, desde lo material hasta el tiempo de uno. Nací y me crié en una casa donde el club era lo más importante. Mejor que no le pregunten a mi vieja qué opina (risas). Esto uno lo lleva en la sangre. Para mí es natural, no hubo opción".

Luego de expresar que "la realidad de Jorge Newbery no le escapa a la de todos los clubes, pero con un esfuerzo muy grande el año pasado y en la primera parte del corriente año, pudimos darle un movimiento deportivo muy grande al Club, incorporando muchas disciplinas, con una temporada de colonia de verano que resultó exitosa, con el proyecto de la construcción del gimnasio que ya hemos iniciado, pero lamentablemente la pandemia frenó todo".



Al analizar luego los inconvenientes que ha generado la irrupción del Covid-19, Lautaro Mazzutti reconoció: "Por supuesto que la pandemia nos perjudicó mucho en lo económico, especialmente en los ingresos, pero el mayor daño que causó es dejarnos el club vacío y a cientos de nenes, nenas y jóvenes sin poder disfrutar del club. Nosotros somos muy felices cuando vemos el club lleno de gente, cuando vemos a chicos y chicas practicando las disciplinas que ofrecemos, así que sin dudas ese es el mayor daño que deja esta pandemia".

Luego narró: "Para recaudar fondos hicimos como todos los clubes, vendimos pizzas y fideos, también jugadas de bingo. Al respecto, tenemos que agradecer mucho todo el apoyo de las familias, de los socios, de los amigos", en tanto que seguidamente confirmó: "A las prácticas de fútbol, nuestros planteles van a volver el lunes 7 de septiembre, es la fecha que estableció oficialmente la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.). Yo veo muy poco probable que podamos volver a la competencia si no se autoriza la presencia de público en los estadios. Más allá de esto, creo que debemos ser responsables, prudentes y priorizar la salud, y en este sentido ya tenemos preparado un protocolo gracias a la colaboración de los doctores (Germán) Bertolot y (Javier) Pepa".

Para cerrar la entrevista con Democracia, Lautaro Mazzutti hizo llegar un agradecimiento: "A todos los dirigentes del fútbol amateur, quienes trabajan incansablemente para que los clubes progresen, para que nuestras instituciones sigan cumpliendo el fin social y deportivo tan importante que le brinda a la sociedad. Nunca nos olvidemos que un chico o una chica más en el Club es un chico y chica menos en la calle", completó el presidente de Jorge Newbery de Junín.