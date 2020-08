"No sé cuándo, pero 'Angelito' Di María va a jugar en Central", confió el "Kily" González

El flamante director técnico de Rosario Central, Cristian "Kily" González, confió ayer en el futuro regreso del actual mediocampista del París Saint Germain de Francia Ángel Di María porque "ama y sabe todo del club".

"Hablo casi todos los días con 'Angelito', sé lo que ama a Central, sabe todo del club, eso es amor, hay cosas que sabe más que yo. No sé cuándo, pero yo sé que Angelito un día va a jugar en Central", aventuró el "Kily" en una videoconferencia de prensa.

El entrenador "canalla" aceptó que "quisiera que venga mañana, pero son decisiones personales" y entendió que su vigencia en el fútbol europeo atenta contra un pronto regreso ya que "no cualquiera juega una semifinal de la Champions League", como la que afrontará el próximo martes ante Red Bull Leipzig de Alemania en Lisboa.

"Yo sé que él quiere volver a jugar en Central y que algún día lo va a hacer", concluyó con el tema González antes de analizar el presente de su plantel.

Quiero potenciar a los chicos sobre una base de jugadores de experiencia, pero no voy a traer jugadores por traer.

Consultado sobre las declaraciones del preparador físico Ernesto Colman, quien avisó de la dificultad que tendrán los jugadores para recuperar el ritmo de juego, el DT "auriazul" sostuvo: "Respeto lo que dice el profesor porque es el que sabe en su materia, y con respecto al equipo es lógico que después de 50 o 60 días les cueste dominar la pelota o patear al arco, pero yo quiero jugadores de buen dominio, que sepan interpretar las situaciones del juego, que son cambiantes, y que puedan adaptarse a resolver lo que propone el rival".

Requerido sobre la ausencia del delantero Marco Ruben, González expresó: "Tengo mi opinión personal, que no la voy a decir pero que se la dije a él cuando hablé al principio y después no hablé más. Son decisiones personales que hay que respetar".

En cuanto a la posibilidad de pedir refuerzos, "Kily" advirtió: "Quiero potenciar a los chicos sobre una base de jugadores de experiencia, pero no voy a traer jugadores por traer. Si traigo uno es porque creo que es mejor que el chico de las inferiores".

En este sentido, enfatizó que "acá no hay capricho y no hay negocio, el club no está pasando por una buena situación económica, como pasa en el país y en el mundo, algo que ojalá pase pronto".

"Quiero que Central vuelva a ser el gran club. Tengo una excelente relación con los dirigentes y con el manager, y los jugadores son todos transferibles y a la vez intransferibles. Si mañana llega una oferta que les conviene al jugador y al club yo no voy a oponerme porque también pasé por esa situación", avisó.

Interrogado sobre cómo jugará su equipo, González adelantó: "Siempre digo que me gusta como jugaba el Central el '94 ("Nuno" Molina, Omar Palma, él y "Vitamina" Sánchez, dirigidos por Pedro Marchetta), con una mezcla de jugadores de experiencia y de chicos atrevidos. Ojalá ahora podamos lograr lo mismo porque los veo que trabajan con una gran disposición y alegría por haber vuelto a entrenarse con la pelota, a estar al aire libre y a ponerse la ropa de Central".

Palpitando el clásico

Cuando se le preguntó si estaba ansioso por afrontar un clásico con Newell's, "Kily" se entusiasmó: "Lo quiero jugar mañana, pero no lo digo para quedar bien sino porque es lo que siento. Jugar el clásico rosarino es lo mejor que le puede pasar a un jugador de Central. Por supuesto que hay presiones y que si ganás vas a tener una repercusión y que si perdés vas a tener otra, pero los jugadores de Central saben lo que significa el clásico para nosotros".

Sobre la posibilidad de jugar de local en el estadio alternativo del Country de Arroyo Seco, respondió que "es un orgullo que Central tenga dos estadios para jugar, pero para los jugadores el Gigante es el Gigante".

"Siempre les digo que tememos el 'templito', que es la Ciudad Deportiva, y la 'catedral', que es el Gigante. El apoyo de la gente de Central en el Gigante es incontenible para cualquiera. Si tenemos que jugar en Arroyo lo vamos a hacer, pero el Gigante es el Gigante", concluyó.