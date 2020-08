Ivo Costantino reconoce estar "viviendo un sueño"

Hace cuatro años, cuando aún era juvenil, el futbolista de Lincoln, Ivo Costantino, llegó a Belgrano de Córdoba y merced a sus buenas actuaciones, refrendó contrato profesional con el "Pirata", hasta el año 2023. El jugador de la vecina ciudad es tenido en cuenta por el experimentado entrenador de los "Celestes", Ricardo Caruso Lombardi, para integrar el plantel que afrontará el campeonato de la Primera Nacional, la misma categoría en la que milita Sarmiento de Junín.

Ivo, delantero con poder de gol que jugó en El Linqueño y en Rivadavia de Lincoln, fue campeón en dos ocasiones con el plantel de cuarta división de Belgrano, siendo goleador de esa categoría, por lo que fue promovido al conjunto superior de los belgranenses, entidad que tiene como principal objetivo volver a Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Mientras espera, junto a sus compañeros y cuerpo técnico, regresar oficialmente a los entrenamientos, seguramente el 2 de septiembre, según lo estipulado, Costantino pasa la cuarentena social, preventiva y obligatoria junto a su familia, dijo: "Dentro de las actividades físicas que estoy haciendo, se encuentran las que mandan desde el club (por redes sociales). Todas las semanas tenemos un plan del 'profe', e individualmente, salgo a correr y voy al gimnasio. Me siento muy bien físicamente, aunque, obviamente, no como cuando me tuve que venir (a Lincoln, desde Córdoba), pero estoy tratando de mantenerme. De todos modos, no es lo mismo entrenar solo que con todo el grupo".

Sobre cómo vivió y vive la pandemia que generó el coronavirus, Costantino dijo a los colegas del portal "Corazón Amateur": "Fue difícil, algo nuevo para todos. Estará en cada uno saber aprovecharlo o no. Pude ahora hacer cosas con mi familia que estando allá no podía realizar", en tanto que en relación a cómo se imagina el regreso al fútbol profesional, a la vuelta a los estadios (sin la presencia de espectadores), el goleador linqueño (categoría 1999) señaló: "Va a ser raro con el protocolo nuevo. Vamos a entrenar en grupos de a seis, según me dijeron, pero lo vamos a disfrutar; porque se extraña mucho. También va a ser raro jugar con la cancha vacía, acostumbrados a ver el 'Gigante' siempre lleno de público".

Una costosa adaptación

Luego, Ivo reconoció sobre su llegada a Belgrano de Córdoba, que: "La adaptación me costó bastante. Cuando llegué, los chicos tenían otro ritmo. Aunque, una vez que me acople, todo fluyó mejor. Pude salir campeón en Cuarta de la A.F.A. por dos años consecutivos. Y en el segundo título logré salir goleador del torneo. Después de eso, Ricardo (Caruso Lombardi) me subió a Primera División para el partido ante Deportivo Morón y ahí tuve mi primera concentración con el equipo mayor. Más adelante, también me tocó debutar, así que siento que estoy viviendo un sueño".

Para finalizar, consultado sobre qué le dejaron sus pasos como jugador amateur en El Linqueño y en Rivadavia de Lincoln, el promisorio futbolista manifestó:

"El Linqueño para mí es como mi familia. Pasé muchas cosas hermosas en ese Club, hay gente increíble. Me dieron toda la confianza para llegar a donde estoy, así que siempre voy a decir que soy hincha de El Linqueño. Y de Rivadavia también me llevé amistades y muchas enseñanzas. Más allá de que me dijeran que no tenía nivel para seguir en el Club, nunca guardé resentimiento. Eso me ayudó a seguir adelante y a proponerme cosas", completó el delantero goleador Ivo Costantino.