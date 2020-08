Mascherano: "No se ve un gran candidato en esta Champions"

El mediocampista de Estudiantes de La Plata Javier Mascherano sostuvo que no ve a un gran candidato al analizar el desarrollo de la Liga de Campeones y, en cuanto a su futuro futbolístico, aseguró que todavía no quiere "matar al jugador”.

El referente del pasado cercano del seleccionado nacional opinó que el "Leipzig es un equipo muy ordenado. Lo vengo observando y si mejora algunas cosas y aprovecha mejor las opciones que genera, puede complicar a cualquiera”.

En declaraciones radiales opinó del duelo de hoy entre su exequipo, Barcelona, y Bayern Munich, y aseguró que los alemanes "son muy duros, tienen jerarquía y físicamente son muy fuertes, pero en Barcelona son conscientes de lo mucho que se juegan y tienen al mejor de la historia que es (Lionel) Messi”.

“Esta es una Champions rara por su nuevo formato, por todo lo que pasó en el año, y cuesta encontrar un candidato. A lo largo de la historia no siempre la ganó el mejor equipo del año”, recordó.

Sobre su situación personal remarcó que “por suerte" la cuarentena, "que jamás se pensó que sería tan larga, lo encontró en su pueblo, "San Lorenzo, donde no hubo tantas restricciones", y por eso pudo entrenarse "muy bien”.

“Al principio tuve mis dudas con todo esto, pero todavía no quiero matar al jugador. El poder volver a entrenar fue algo bueno porque vemos que la posibilidad de jugar está más cerca”, finalizó.

El que no siguió su mismo camino en el "Pincha" fue su ahora retirado excompañero, Gastón Fernández.