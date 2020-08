Conmebol dará una semana de límite para que los clubes propongan cambiar su localía

La Conmebol anunció ayer que dará una semana de plazo, hasta el jueves 20 de agosto, para que los clubes involucrados en la Copa Libertadores propongan su cambio de localía, ante las complicaciones de cada país por la pandemia de coronavirus y previo al reinicio previsto para el 15 de septiembre próximo.

Todos los pedidos quedarán sujetos "a evaluación y aprobación por la Conmebol", que también había pedido la semana pasada que los Gobiernos de cada país aseguren un "corredor sanitario" para aquellos clubes visitantes durante la competencia, como prevención para el contagio de coronavirus.

Por el momento, los cinco equipos argentinos involucrados (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre), si bien habían averiguado la posibilidad de salir al exterior para poder entrenar si el permiso del Gobierno nacional no llegaba, ratificaron que se quedarán en el país.

"Según lo informado a través de la Circular DCC 084/2020, los clubes que necesiten hacer cambio de su localidad para los partidos del torneo en referencia deberán enviar la solicitud al correo competiciones@conmebol.com", publicó la casa madre del fútbol sudamericano en un comunicado de prensa.

"La Conmebol recuerda que los clubes que no puedan garantizar la llegada y salida de los equipos visitantes por cualquier razón (logística, necesidad de cumplimiento de cuarentena obligatoria, prohibiciones de realización de eventos, entre otras) deberán solicitar el cambio de estadio, ciudad o país para jugar sus partidos de local", indicó.

Dentro del reglamento de la Conmebol, ya está permitida desde siempre la modificación de la localía para sus competiciones, aunque tiene que haber una solicitud, que es la que ahora se le colocó una fecha límite.

"Eso lo permite el reglamento, no solo ahora, siempre. El equipo avisa antes y se maneja con el Departamento de Competiciones... Existe eso. Podemos utilizarlo ahora si hiciera falta por esta necesidad", expresó Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la entidad, hace algunas semanas atrás.

"Eso siempre está en el reglamento, y no por esta pandemia. Existe siempre. Clasifica un equipo que no tiene aeropuerto en su ciudad y tiene que jugar mínimo a 150 kilómetros, o tiene una cancha de menor capacidad a la permitida. Está siempre esa variable de poder cambiar de sede de los equipos y también se puede exigir desde el organizador. Es una opción que puede ser válida para utilizar en este momento", agregó.

Aumentaron en 10 plazas las listas de buena fe

El Consejo de la Conmebol, que se reunió a través de una videoconferencia, "determinó aumentar en 10 plazas las listas de buena fe presentadas por los clubes" que participan de las copas Libertadores y Sudamericana "pasando de 30 a 40 jugadores".

"Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19", señaló en un comunicado.

Asimismo la Conmebol añadió: "En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover".

Además "siguiendo recomendaciones de la Comisión Médica" el mencionado Consejo "aprobó ajustes al protocolo sanitario" en especial "en lo concerniente a las pruebas de Covid 19 a ser realizadas y sus plazos de entrega a la entidad, así como aspectos relativos a la verificación de las condiciones de salud de las personas involucradas en los partidos".

"Conmebol conformó un equipo de enlace para trabajar directamente con las asociaciones miembro, los clubes participantes y las autoridades sanitarias de cada país con el objetivo de coordinar todos los detalles relativos a la reanudación de la Libertadores y la Sudamericana", concluyó.