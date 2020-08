En tiempo de descuento, el PSG de Francia terminó el sueño de Atalanta

París Saint Germain, con los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes pero sin Ángel Di María por suspensión, venció en tiempo de descuento 2 a 1 a Atalanta, con Alejandro "Papu" Gómez y José Luis Palomino, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa que se completará con un formato inédito en Lisboa, Portugal.

El croata Mario Pasalic (26m. PT) abrió el marcador para Atalanta y PSG lo dio vuelta con goles del brasileño Marquinhos y el camerunés Eric Choupo-Moting.

El partido se jugó en el estadio do Sport Lisboa, propiedad de Benfica, a puertas cerradas, debido a la pandemia de coronavirus.

PSG llegó a semifinales de la Liga de Campeones tras 25 años, cuando lo eliminó Milan, de Fabio Capello.

PSG enfrentará el próximo martes al vencedor de la serie que protagonizarán hoy desde las 16 de nuestro país y televisado por Fox Sports, Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone, y Leipzig, de Alemania.

Mañana se medirán Barcelona de España, con el argentino Lionel Messi ante Bayern Munich de Alemania, a las 16 horas y televisado por ESPN 2.

Completarán los cuartos de finales, el sábado a la hora 16, Manchester City ante Lyon de Francia, televisado también por ESPN 2.

Neymar fue decisivo

PSG, dirigido por el alemán Thomas Tuchel, no tuvo al argentino Ángel Di María, suspendido; ni al italiano Marco Verratti, lesionado.

Atalanta, conducido por Gian Piero Gasperini, no contó con el delantero esloveno Josip Iličić, que debió viajar a su país por problemas personales; ni con el arquero titular Gianluigi Gollini, por una grave lesión en la rodilla derecha.

El campeón de la triple corona francesa (liga 1, Copa de Francia y Copa de la Liga), basó sus avances en la categoría del astro brasileño Neymar, que tuvo un cara a cara a los dos minutos de juego pero definió afuera, y después fue el partícipe necesario en cada intento de ataque.

El equipo italiano mostró sus buenas credenciales colectivas ofensivas, esas que lo trajeron hasta esta instancia y a pelear el "Scudetto", aunque también volvió a exhibir sus flaquezas defensivas con una linea de tres endeble.

No obstante Pasalic encontró una pelota en la derecha y tras enganchar definió de zurda, arriba, lejos del alcance del arquero costarricense Keylor Navas.

En la segunda mitad PSG insistió con Neymar, y con el ingreso del joven francés Kylian Mbappé -apenas recuperado de una lesión en el tobillo derecho que sufrió el pasado 24 de julio en la final de la Copa de Francia ante Saint-Etienne- y de Leandro Paredes, con lo que tuvo más poder ofensivo.

Atalanta buscó la pelota parada o el contraataque, y además el ingreso de José Luis Palomino fue precisamente para anular cualquier intento de Mbappé.

El equipo italiano resistió como pudo en el final, pero sobre la hora Marquinhos encontró un pase algo defectuoso de Neymar y empató, hasta que en el descuento el ingresado Choupo-Moting dio vuelta la historia.

Para llegar hasta aquí, en la fase eliminatoria PSG se adueñó del grupo A, que compartió con Real Madrid, con cinco triunfos y un empate, con 17 goles a favor y apenas dos en contra.

En octavos de final perdió en Alemania ante Borussia Dortmund por 2 a 1, pero dio vuelta la serie de la mano de un brillante Neymar, con un triunfo por 2 a 0 en un ya deshabitado -por la citada pandemia- Parque de los Príncipes, de París.