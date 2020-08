Matías Ibáñez está cerca de firmar para Racing y Lautaro Amadé jugará en Defensa y Justicia

El arquero Matías Ibáñez, quien no renovó su continuidad con Patronato de Paraná, quedó a un paso de convertirse en nuevo jugador de Racing, en reemplazo de su colega Javier García, de reciente salida del club de Avellaneda.

Ibáñez, de 33 años, sellará su vínculo con la "Academia" entre el viernes y sábado próximos, por un periodo de 18 meses, según adelantaron dirigentes del club, con lo cual disminuyen las chances que los albicelestes inicien gestiones por el arquero titular de Sarmiento de Junín, Manuel Vicentini, tal como había trascendido.

Ibáñez, surgido de Olimpo de Bahía Blanca, se sumará al plantel conducido por el entrenador Sebastián Beccacece en condición de libre, a cambio de una deuda que Lanús, dueño de su pase, mantiene con el jugador.

Racing, club que preside Víctor Blanco, se hará cargo de la diferencia económica que había entre el arquero y Patronato, en la reciente renovación de su contrato.

"Matías Ibáñez seguirá vistiendo la rojinegra. El arquero extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2021", había publicado en su página la institución rojinegra el pasado 1 de agosto, pero esa situación no prosperó.

Ibáñez, de buen paso en el equipo entrerriano, llegará a Racing como suplente del arquero Gabriel Arias, por lo que deberá pelear un lugar con Gastón "Chila" Gómez, el otro arquero de la "Academia".

Así, Ibáñez se convertirá en el primer refuerzo albiceleste en el mercado de pases de invierno, tras el regreso a los entrenamientos luego del parate obligatorio por la pandemia del coronavirus.

El arquero comenzó su carrera en 2007 en Olimpo, equipo en el que estuvo hasta 2012, y luego pasó por San Lorenzo (2012-2013), Olimpo (2013), Eibar de España (2014), Lanús (2014-2016), Temperley (2016-2018), Lanús (2018-2019) y Patronato de Paraná (2019).

Lautaro amadé ya firmó y entrena en Defensa y Justicia

El arquero oriundo de Chacabuco, Lautaro Amadé, tras quedar libre de Sarmiento de Junín, continúa su carrera profesional en Defensa y Justicia, equipo de Primera División de AFA.

“La posibilidad se da porque mi representante (Fernando Cavenaghi) se comunicó con Hernán Crespo. Él me venía siguiendo desde Banfield, pero no se había dado la chance de hacer una oferta a Sarmiento. Ahora me encontré con esta situación de quedar libre y se dio”, explicó el joven cuidapalos de 20 años, nacido en la vecina ciudad.

La noticia, según cuenta Lautaro, la recibió un sábado a la noche, tras un llamado de su representante. “Me dice si me interesaba ir a Defensa. Le respondí que sí obviamente, ya que significa un gran salto en lo deportivo y con vistas al futuro”, comentó.

Amadé, que había sido observado por Boca, llega al “Halcón” de Florencio Varela con contrato por tres años. “Es un objetivo que me pone muy contento. La manera de encarar este desafío, y todos, es con mucha seriedad, respeto, humildad, mucho hambre y ganas. El objetivo siempre va a ser el mismo: tratar de crecer. Con objetivos cortos, tratar de ganarme un lugar en el club y sumar minutos”, señaló.

Sobre lo que le dejó su paso por Sarmiento de Junín, el “1” expresó:

“El balance es muy positivo, fue crecimiento puro. El club a mí me lo dio todo, en lo futbolístico como en la vida, muchos amigos, encontré personas excepcionales; eso me lleva a sostener que Sarmiento en mi carrera es lo más importante que logré hasta ahora. Me dio la posibilidad de conocer un plantel profesional, y ser un jugador profesional de tener mi representante, y eso es algo de lo que voy a estar agradecido toda la vida”.

Para finalizar, Lautaro resaltó: “Me llevo muchísimos amigos, aprendizajes, anécdotas y grandes personas como Rodrigo Burela, Francisco ‘Pancho’ Martínez, personas que sin dudas marcan a un jugador. Por esos detalles uno se lleva cosas muy positivas de un club tan lindo como es Sarmiento”, completó el ahora portero de Defensa y Justicia.