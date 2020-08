Montiel se sumó a las prácticas de River

El lateral de River Plate Gonzalo Montiel se sumó ayer a las prácticas del equipo junto al primer grupo de trabajo en el predio "River Camp" de Ezeiza, luego del resultado negativo al test de coronavirus que se conoció anoche, y se espera que el delantero cordobés Matías Suárez se incorpore recién hoy.

Suárez permanece aislado en un barrio privado de Córdoba y también dio resultado negativo el viernes pasado, de manera que se pondrá a las órdenes del "Muñeco" Gallardo hoy miércoles, dos días más tarde que el resto del plantel que regresó a las prácticas luego de casi cinco meses de inactividad forzada por la situación sanitaria que originó la pandemia.

De manera que restará que se incorporen Juan Fernando Quintero y Robert Rojas, quienes volvieron de sus países con retrasos y recién cumplirán el período de aislamiento social obligatorio mañana y el jueves, luego de haber sido hisopados en sus domicilios.

En el primer hisopado del plantel y el cuerpo técnico que se realizó el viernes pasado y se completó con los test rápidos el lunes a la mañana solamente hubo un caso confirmado de Covid asíntomatico, que fue el arquero juvenil Ezequiel Centurión, quien se encuentra aislado.

Por su parte, Montiel dio un "falso positivo" en el test serológico y por eso le reiteraron el PCR, lo enviaron a su casa aislado y como dio negativo estuvo en condiciones de entrenarse esta mañana con normalidad junto al resto del plantel.

"Cachete" Montiel estuvo con el primer grupo de trabajo en la cancha número uno junto al juvenil Franco Paredes, Enzo Pérez, Cristian Ferreira y Elías López y en la cancha 2 estuvieron Lucas Martínez Quarta, Fabricio Angileri, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Lucas Beltrán y Julian Álvarez.



La práctica fue encabezada por el DT Gallardo

El entrenamiento del equipo de Marcelo Gallardo se volvió a dividir en tres turnos de trabajo en dos canchas y los jugadores se repartieron con el mismo sistema que ayer con solamente los arqueros practicando juntos por el mismo puesto en el campo de juego.

Durante al menos una decena de días, los trabajos serán grupales sin contactos cercanos entre los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico, para llegar a la última semana de agosto con chances de trabajos con pelota de oposición y fútbol en espacios reducidos.

La idea de Gallardo es poder tener el plantel con un equilibrio de cargas físicas y aeróbicas para septiembre cuando se acerquen los partidos de la Copa Libertadores ante San Pablo el 17 y contra Binacional la semana siguiente en condición de visitante.

"En estos días los trabajos físicos van a ser todos con pelota porque fue el elemento que menos se usó en la cuarentena y hay que recuperar precisión, equilibrio, movilidad y sobre todo los controles para cuando se entrenen situaciones de juego", confiaron desde el entorno de Gallardo.

El mercado de pases para River

Por otro lado, en cuanto al mercado de pases, en River esperan una nueva oferta del Shenzhen chino por el colombiano "Juanfer" Quintero ya que la primera de 7 millones de dólares fue rechazada por insuficiente, y aguardan que se reabran las negociaciones.

"Es una transferencia que puede concretarse ya que el jugador fue seducido desde lo económico y tiene al compatriota Harold Preciado jugando allí, esperemos que el club chino mejore la oferta para poder concretarla", confiaron fuentes cercanas al jugador colombiano.

Sobre otras posibles ventas en este mercado de pases, trascendió en las últimas horas que Atlético Mineiro hizo una oferta por Lucas Pratto sobre el cierre del libro de pases de apenas 3 millones de dólares que fue rechazada por el club de Núñez, que la consideró escasa.

Al tiempo que la dirigencia de River sigue esperando ofertas formales por dos jugadores que suenan en el mercado europeo, Lucas Martínez Quarta que es seguido por el Betis de España y Montiel, quien figura como posible refuerzo del West Ham de la Premier League.

Asimismo, River le pagó a Belgrano una de las cuotas adeudadas de 200 mil dólares por el pase de Suárez gracias a los ingresos que generó el juvenil Facundo Medina que fue transferido de Talleres a Francia y el equipo "Millonario" aún poseía una parte del pase.

En cuanto a los jugadores a los que se les vencieron los préstamos y no van a ser tenidos en cuenta, Luciano Lollo seguirá en Banfield donde ya se está entrenando, Carlos Auzqui espera ofertas de Arabia y Jorge Moreira que no puede sumarse porque no hay cupo de extranjeros quiere quedarse en la MLS, aunque Portland no lo tiene en cuenta.