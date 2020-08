El atacante juninense Ezequiel Cerutti se sumó a los entrenamientos en San Lorenzo mientras le buscan club

El delantero Ezequiel Cerutti se sumó ayer martes a los entrenamientos de San Lorenzo, luego del resultado negativo en el testeo serológico de coronavirus, brindado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque la dirigencia le busca nuevo destino.

El atacante juninense, que intimó al club en los últimos meses por una deuda económica ya saldada, se entrenó con un grupo de otros cinco futbolistas en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.

El ex Sarmiento de Junín estuvo en Córdoba durante el parate, lejos de su ciudad natal, donde sus familiares tuvieron coronavirus, aunque solo lo sometieron al estudio serológico, que establece la aparición o ausencia de anticuerpos, y no el PCR -el recomendado por Conmebol-, para saber si está transitando la enfermedad.

La dirigencia encabezada por Marcelo Tinelli le busca un destino al ex Independiente, apartado desde hace ocho meses del plantel, aunque ya se descartó la Universidad de Chile, debido a su alto salario, por lo que México podría ser una salida posible.

El enojo dirigencial con el futbolista lleva tiempo largo y en los pasillos de la institución lo comparan con las situaciones del arquero Nicolás Navarro, que ya dejó el club, en un contexto similar, y el defensor Santiago Vergini, quien aceptó la rebaja a poco más de la mitad de su salario por la pandemia y negocia una posible continuidad.

Asimismo, Diego Rodríguez, Franco Di Santo y Alexis Castro continúan con el aislamiento en sus hogares por haber llegado la pasada semana desde otros países y se entrenan de manera individual, al tiempo que se aguarda por los hermanos Óscar y Ángel Romero, que siguen en Paraguay.

El ex Deportivo Riestra Jonathan Herrera transita su aislamiento por ser contacto estrecho de su pareja, que dio positivo en coronavirus.