Los planteles de Junín vuelven a entrenar el 7 de septiembre

Ayer fue un día de importantes novedades para los equipos de Junín que intervienen en los torneos que organiza la Liga Deportiva del Oeste. La novedad es que los planteles podrán entrenar a partir del lunes 7 de septiembre.

Mediante el despacho 12561, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino informó que "el reinicio de actividades estará condicionado a la observación de un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias nacionales, cuyo propósito único es garantizar la salud de todos los actores del fútbol, el que será de aplicación en todas las categorías y divisiones que integran el universo del fútbol federado".

Agrega: "Que, en consecuencia, se autoriza a todas las Ligas afiliadas a programar el reinicio de las actividades deportivas, a partir del día 7 de septiembre de 2020, en cuyo caso deberán observar y acreditar la aplicación de los protocolos dispuestos por AFA y las autoridades sanitarias".

Al mismo tiempo, destacaron que "en el entendimiento de que el cumplimiento del protocolo requiere de un esfuerzo económico que no todas las instituciones podrán afrontar, para el corriente año 2020 no tendrá vigencia la obligatoriedad que pesa sobre las Ligas de organizar al menos un torneo oficial (art. 12o inc. XVII RGCF), reservando en el ámbito de autonomía de la que gozan las ligas la decisión de programar los entrenamientos y el reinicio de las competencias a partir de la citada fecha".

Por último, con respecto al Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal, informaron que "corresponde adoptar idéntico temperamento". "En tal sentido, se autoriza a los clubes que se encontraban en competencia del TRFA al momento de la suspensión a retornar a los entrenamientos a partir del día 7 de septiembre de 2020, siempre que se cumpla con los protocolos aprobados por AFA y las autoridades sanitarias de la Nación", remarcaron.

Los artículos más importantes

Entre los artículos más importantes de la resolución, informaron: "Autorizar a las ligas afiliadas a reiniciar las actividades deportivas a partir del día 7 de septiembre de 2020, para lo cual deberán observar y acreditar la observación de los protocolos aprobados por AFA y las autoridades nacionales del País".

Además, se decretó que se "exima a las Ligas afiliadas, para el corriente año 2020, a la obligación de realizar anualmente, por lo menos un torneo oficial en división mayor en el que deberán participar la totalidad de sus clubes afiliados, y torneos en divisiones menores en al menos tres categorías con la misma exigencia".

--

--> Lee el diario tal como salió impreso