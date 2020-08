"Pude entrenar durante los cuatro meses y me siento bien"

El delantero de Lanús José "Pepe" Sand afirmó ayer que pudo entrenar "los cuatro meses" que van de cuarentena preventiva del coronavirus y que se siente "bien", luego de visitar la capital correntina donde dialogó con el vicegobernador Gustavo Canteros, y anunció proyectos sociales en su ciudad, Bella Vista.

"Nunca paré de entrenar, hice 15 días de cuarentena cuando recién arrancó, pero después ya me fui al campo con mi hermano para seguir en buen estado físico", dijo Sand al dialogar con la prensa en Corrientes.

"Pero es difícil porque uno se tiene que entrenar solo, no puede tener contacto con los compañeros, no puede estar en un grupo que es lo más lindo que tiene el fútbol, pero realmente pude entrenar los cuatro meses y me siento bien", apuntó.

Así lo indicó en declaraciones distribuidas por la Vicegobernación de Corrientes, a cargo de Gustavo Canteros, con quien se reunió para comunicarle una serie de iniciativas con impacto social en su localidad de origen, Bella Vista.

"Estuvimos ayudando a la gente que más necesita, haciendo un poco de arroz con pollo, y tengo el proyecto de abrir una escuelita de fútbol en Bella Vista para hacer algo en lo social, así que trataré de dejar todo organizado para el año que viene", señaló Sand, de 40 años.

Sand pidió a los jóvenes "que no aflojen y tengan paciencia porque esto ya se va a solucionar. Vamos a volver a lo que más queremos, así que sigan entrenando y tengan confianza", arengó.