Después de casi cinco meses, vuelve la Liga de Campeones con dos partidos estelares

La Liga de Campeones de Europa, el torneo de clubes más importante del mundo, se reanudará hoy luego de casi cinco meses de receso por la pandemia de coronavirus con dos partidos estelares que definirán los pases para la fase final de Portugal: Manchester City-Real Madrid y Juventus-Olympique de Lyon.

Desde las 16, Real Madrid, flamante campeón de España y máximo ganador de la "Champions" con trece, visitará al Manchester City del español Josep "Pep" Guardiola, quien no contará con el argentino Sergio "Kun" Agüero por lesión.

El partido se disputará en el estadio Etihad de Manchester, sin público y con transmisión de ESPN 2.

El equipo inglés, subcampeón de la última Premier League conquistada por Liverpool, cuenta con la ventaja del triunfo 2-1 en el partido de ida jugado el pasado 26 de febrero en el estadio Bernabéu de la capital española.

El City tendrá la sensible baja de Agüero, máximo goleador histórico del club, que todavía está en Barcelona donde el pasado 24 de junio se sometió a una operación por una lesión meniscal en la rodilla izquierda.

El "Kun" no será el único gran ausente ya que el francés Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, no tendrá al defensor y capitán, Sergio Ramos, quien fue expulsado en la ida, y por cuestiones futbolísticas descartó las opciones del galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez.

A la misma hora pero en Italia, Juventus, ganador de las últimas nueve Serie A, recibirá, con la presencia de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en duda, a Olympique de Lyon, que ganó el primer partido en Francia por 1-0.

El Allianz Stadium de Turín será el escenario del encuentro, también a puertas cerradas, que será televisado por Fox Sports.

Para revertir el resultado, el campeón italiano confía en el portugués Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la competencia con 128 tantos, y espera por la evolución del cordobés Dybala, elegido recientemente como el mejor jugador de la Serie A, que sufrió una lesión muscular el pasado 26 de julio.

Lyon perdió el pasado viernes la final de la Copa de la Liga de Francia ante Paris Saint Germain por penales luego de empatar 0-0 pero llega con poco ritmo de competencia ya que el campeonato fue cancelado a fines de abril y apenas disputó cinco amistosos.

Lo que viene

Los ganadores de estas series se enfrentarán el sábado 15 de agosto en los cuartos de final que por decisión de la UEFA se jugarán a partido único en un inédito formato que se llevará a cabo en Lisboa, Portugal.

El sorteo del pasado 10 de julio determinó que este cruce de cuartos de final se jugará en el estadio José Alvalade, propiedad de Sporting de Lisboa.

Las dos plazas restantes para el "Final 8" se definirán el sábado con los partidos entre Barcelona y Napoli, que empataron 1-1 en la ida en Italia y Bayern Munich y Chelsea, que dominan los alemanes con un ventaja de 3-0 que consiguieron en Inglaterra.

La fase final comenzará con los cuatro equipos que ya se habían metido entre los ocho mejores de Europa antes del receso por la pandemia de coronavirus.

El miércoles 12 de agosto en el Estadio do Sport Lisboa de Benfica, Atalanta, el equipo revelación de Italia con Alejandro "Papu" Gómez y José Luis Palomino, se medirá con el poderoso francés París Saint Germain, de Mauro Icardi, Leandro Paredes y el brasileño Neymar que, sin embargo, no tendrá a Ángel Di María por suspensión y tiene en duda a Kylian Mbappé por lesión.

Al otro día, Atlético de Madrid, el equipo de Diego Simeone y Ángel Correa, verdugo del último campeón Liverpool, enfrentará al sorprendente Leipzig, de Alemania.

El viernes está reservado para los ganadores de Barcelona-Napoli y Bayern Munich-Chelsea, mientras que el sábado jugarán los vencedores de Real Madrid-Manchester City y Juventus-Olympique de Lyon.

La primera semifinal se jugará el martes 18 y saldrá de la llave entre Atlético de Madrid- Leipzig y PSG- Atalanta.

Y el miércoles 19 será el turno del partido que para dos lugares tiene ocho pretendientes.

La final se programó para el domingo 23 de agosto en el estadio de Benfica y el campeón, además de la preciada "Orejona", embolsará un premio de 19 millones de euros y la posibilidad de disputar la Supercopa de Europa contra el ganador de la Liga de Europa.

Las modificaciones

La pandemia de coronavirus modificó los planes de la UEFA pero ante la necesidad y obligación de iniciar la próxima temporada 2020/21 con sus principales competencias resueltas se optó por armar este formato reducido por primera y única vez en sede neutral y sin público.

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, anunció la reanudación de la Liga de Campeones el pasado 17 de junio luego de una reunión de Comité Ejecutivo y el 9 de julio, un día antes del sorteo, se confirmó que los octavos de final debían completarse en los estadios correspondientes y no directamente en Portugal.