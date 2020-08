El delantero Pablo Mouche deslizó su deseo de volver a Boca Juniors

El delantero argentino de Colo Colo de Chile Pablo Mouche deslizó ayer su deseo de volver a Boca Juniors en caso de que no continúe en el club trasandino.

"Me gustaría. Fue el club que me hizo conocido y en el que pasé hermosos momentos de pasión y de títulos ganados", indicó Mouche.

El delantero, de 32 años, aclaró que está "muy bien" en Colo Colo y su vínculo finalizará en diciembre próximo.

"No sé qué va a suceder, pero la prioridad será escuchar a Colo Colo porque estoy feliz acá. Si eso no pasa buscaré otro rumbo y Boca siempre será bienvenido, sería una felicidad enorme", agregó Mouche, quien jugó en el "xeneize" en dos etapas: 2005-2006 y 2007-2012.