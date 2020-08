Se reanudan los entrenamientos de rugby en el Club Los Miuras

Hoy será un día muy especial para el rugby de Junín y la Región porque desde las 14 horas volverán los entrenamientos en el Club Los Miuras.

En contacto con este diario, el presidente Carlos Tayaldi informó que serán diez los jugadores que se podrán entrenar en turnos de 60 minutos. Además, entre los detalles del protocolo, agregó: "Es todo sin contacto, con una pelota por jugar que lógicamente no pueden compartir".

"No se podrán usar vestuarios y solo los baños en caso de emergencia. Arrancamos con los planteles de juveniles y el superior. Quizás los infantiles puedan arrancar el sábado pero aún no lo hemos definido", completó Tayaldi.

Cabe recordar que el sábado, mediante un comunicado, el Club Los Miuras anunció que "con la aprobación de la Provincia, el municipio, la UAR y UROBA, volvemos a entrenar bajo el estricto protocolo de seguridad e higiene".

"Gracias al responsable de COVID de Uroba por acompañar a los clubes evaluando los protocolos y juntando documentación requerida", completaron desde la institución.