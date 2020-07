Boca y Defensa sondean lugares en Uruguay para entrenar

"Han sido conversaciones informales, no hemos recibido ningún plan formal. Tiene que ser algo garantista, en caso que se pueda llevar a cabo, no solo para los que están en Uruguay sino a los que vienen del extranjero", admitió el viceministro de Salud Pública de Uruguay, José Luis Satdjian.

En declaraciones a TyC Sports, el funcionario detalló que existen "normas para todos los extranjeros" que llegan a Uruguay para poder "cuidar a todos".

Boca realizó contacto con Peñarol, para poder utilizar su predio deportivo, mientras que el "Halcón" de Florencio Varela averiguó por un complejo vacacional cercano a Punta del Este.

Mientras tanto, además, la dirigencia del "Xeneize", último campeón de la Superliga (Primera División), también inició acciones para intentar retasar el reinicio de la Libertadores, pautado para el 17 de septiembre.

Ante la incertidumbre que rodea la posibilidad de retomar las prácticas en Argentina, debido al crecimiento de la pandemia de coronavirus y las decisiones del Gobierno nacional, tanto River, Racing como Tigre, los otros involucrados, también evalúan opciones del Interior y el exterior.

Otro punto a tener en cuenta en una competencia donde las localías son importantes radica en que habrá países donde se permitirá la afluencia de público, mientras que en Argentina, según las disposiciones gubernamentales, no se permitiría, al menos, hasta 2021.

Lo cierto es que el primero en hacer rodar la pelota en el torneo internacional será Racing, el único equipo argentino que ganó los dos partidos que jugó, y que enfrentará a las 17:00 a Nacional de Montevideo, el otro líder del Grupo F con puntaje ideal.

La "Academia" luego enfrentará a Alianza Lima en Perú (23/9), visitará al conjunto uruguayo (30/9) y cerrará la fase ante el elenco venezolano Estudiantes de Mérida en el "Cilindro" de Avellaneda (21/10).

En tanto, para Boca, que obtuvo un triunfo y un empate en el Grupo H, el reestreno será el jueves 17 a las 21:00 como visitante de Libertad de Paraguay, con el entrenador Ramón Díaz en el banco de suplentes.

Los dirigidos por Miguel Angel Russo, campeones de la última Superliga, viajarán después a Colombia para chocar ante Independiente Medellín (24/09), y esperará en la "Bombonera" por los cruces con Libertad (29/9) y Caracas de Venezuela (22/10), en busca de la segunda fase de su principal objetivo deportivo.

De su lado, River, que tiene tres puntos en el parejo Grupo D que tiene a todos sus equipos igualados pero con el "Millonario" con mejor diferencia de gol, visitará al San Pablo el jueves 17 a las 19:00.

El equipo de Marcelo Gallardo, quien logró dos Libertadores en sus cinco años de gestión, irá a Perú una semana más adelante para su duelo ante Binacional (22/9) en la altura, y después cerrará como local de San Pablo (30/9) y Liga de Quito (20/10).

Para Defensa y Justicia, que perdió los dos partidos que jugó en el Grupo G, la vuelta a la competencia será contra Delfín de Ecuador como visitante, también el jueves 17 a las 19:00.

El "Halcón", con Hernán Crespo como entrenador, recibirá luego a Olimpia de Paraguay (23/9), visitará a Delfín (1/10) y jugará contra el Santos en Brasil (20/10), para recuperar el camino en el máximo torneo continental.

Por último, Tigre, que también perdió sus dos presentaciones en la Libertadores -a donde llegó como campeón de la Copa de la Superliga pasada, pese a que había descendido-, se reencontrará contra Guaraní en Asunción del Paraguay, por el grupo B, el jueves 17 a las 21:00.

Los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito, que están a la espera de lo que ocurrirá con el torneo de Primera Nacional, serán locales después ante Bolivar (22/9) y frente a Guaraní (1/10), y cerrará en tierras brasileñas contra Palmeiras (21/10).