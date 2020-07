"No veo el motivo por el cual no entrenarse", dijo Nicolás Russo

Nicolás Russo, presidente de Lanús y secretario ejecutivo de la AFA, presionó ayer por la vuelta a los entrenamientos ante la posibilidad de una nueva postergación del retorno de la actividad por la pandemia de coronavirus.

"El fútbol tomaría todos los recaudos porque tendríamos controles constantes, no veo el motivo por el cual no entrenarse", apuntó el directivo "granate" en una nota radial.

"Toda decisión es difícil de tomarla en este contexto, el fútbol tiene una trascendencia que casi ninguna otra actividad tiene, ya sea por lo bueno o por lo malo. En un estadio como el de Lanús, que tiene 11 canchas auxiliares, podés entrenar con grupos en la etapa inicial de 15 o 20 días y jugadores que se mueven en sus vehículos", explicó.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, se reunirá en los próximos días con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y con el titular de la cartera de Salud, Ginés González García, tras la cancelación del encuentro previsto para el pasado martes.

Los dirigentes de la AFA solicitarán el regreso para las dos primeras semanas de agosto ante el inminente comienzo de la Copa Libertadores, en septiembre, debido a la decisión en ese sentido de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"El fútbol moviliza mucho dinero e igualmente no sería arrancar ya, porque necesitás 45 días para poner bien al plantel. Ahora el problema no es solo sanitario sino también psicológico, social y económico", argumentó Russo.

Sin embargo, el dirigente cercano a Tapia se diferenció de su círculo y presionó desde sus declaraciones radiales.

"Si la AFA toma los recaudos, entonces no veo complicación. Entiendo que puede verse mal desde algún lado social", continuó Russo, en un contexto de crecimiento de los casos de coronavirus en el país en las últimas semanas.

"La cabeza de la gente no es la misma que en marzo, en el tema social y el económico, porque venimos de cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri que hizo un desastre en el país, y ahora se suma la pandemia", concluyó el presidente de Lanús.