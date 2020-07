Tomás Muro tiene un gran desafío: "Quiero jugar en Primera, debutar es mi objetivo"

Sin prisas, pero sin pausas, el joven futbolista de General Pinto, Tomás Muro, se acerca a su gran sueño de debutar en la Primera división del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, entidad de la capital provincial a la que llegó a fines del año 2013 y en la cual -con mucho esfuerzo, personal y familiar- fue escalando desde las categorías infantiles.

"Tomi", quien hizo divisiones inferiores en el Club Social y Deportivo General Pinto de su ciudad natal, inclusive un par de años alternando partidos con la casaca azul y la del "Lobo" platense (viajaba a la ciudad de las diagonales los fines de semana), demostró sus grandes condiciones en la entidad "tripera" y como primer gran paso en su carrera en el deporte más popular para los argentinos, ya firmó contrato con G.E.L.P.



Además, ya comenzó a entrenar con la división Reserva, inclusive en algunas prácticas compartidas con el plantel de Primera que dirige Diego Armando Maradona, hasta que llegó la pandemia y debió, como todos los jugadores, entrenar a través de la plataforma Zoom, con trabajos que les da el preparador físico de la institución.

Reporteado por colegas del portal “Inferiores Platenses”, el ascendente jugador pintense dijo inicialmente:

"No pude irme a pasar la cuarentena a mi casa, en Pinto, me quedé acá (en La Plata) entrenando, en el espacio que tengo donde vivo y estoy en contacto permanente con los otros chicos. Yo estoy con mi mamá y dos hermanos y algo se me complica para entrenar, porque es un espacio reducido el que tengo, pero hay que adaptarse", tras lo cual Muro se refirió a sus inicios como futbolista:

"Empecé a jugar a los cinco años en Deportivo Pinto, un club hermoso, con muy buena gente, como en todo mi pueblo. Siempre me apoyan, me saludan en la calle cuando me voy al pueblo y creo que todos desean que cumpla mi sueño. La última vez que fui a Pinto fue en diciembre y el 5 de enero de este año volví a La Plata, para empezar la pretemporada, así que no pude volver porque llegó la cuarentena y no hay micros como para poder viajar hasta allá".

Seguidamente, "Tomi" recordó: "Desde chico jugaba con mis hermanos y sus amigos, todos mucho más grandes que yo. Siempre los seguía, medio escondido, les alcanzaba la pelota, les llevaba agua y finalmente me dejaban jugar, mis hermanos me cuidaban. Estaba todo el día con la pelota, apenas salía del colegio me iba con mis amigos a jugar en la canchita de EDEN y también jugábamos a la bolita, a las escondidas hasta la nochecita, haciendo algunos líos (risas), todo hermoso y que extraño. También iba con mis compañeros de la escuela al Parque de la Estación, a hacer gimnasia, juegos y deportes, había un poco de rivalidad entre salón y salón, pero la pasábamos bárbaro".

La llegada a Gimnasia

Sobre su desembarco en Gimnasia de La Plata, Tomás recordó: "Fue cuando tenía 11 años, en 2013. Con la familia vinimos a La Plata por algunos días y ahí mi mamá (Claudia Dupuy) me dijo si no me quería probar en algún Club. Fuimos a `El Bosquecito´, me probaron Daniel Wirth y el `Negro´ Casas y quedé, en la primera práctica, fue un martes. Tuve la suerte de conocer a Ignacio Palavecino, quien me integró al grupo, me ayudó a adaptarme a todo el grupo, es un amigo y referente para mí. Por entonces, viajaba para jugar cuando mis padres conseguían la plata para los pasajes, ya que recién al segundo año Gimnasia me empezó a pagar los pasajes.Viajaba los jueves, me entrenaba el viernes y jugaba los sábados o domingos. Era muy cansador, son 480 kilómetros entre Pinto y La Plata y encima, no me gustaba viajar, fue una etapa difícil".

Me hice hincha de Gimnasia, es hermoso este Club

Ampliando conceptos,dijo: "Ya en 2016 me alojé en la pensión del Club. Soy muy pegado a mi familia y a mi mamá especialmente,. El primer año lo pasé muy mal, encima llegué una semana más tarde y estuve medio año sin jugar oficialmente en el torneo de A.F.A., solo pude hacerlo en la Metro. Recuerdo que los chicos de la pensión me controlaban y ayudaban mucho cuando estaba triste y fuera de la pensión también me apoyaron algunas familias de los pibes. Estando con los compañeros, compartiendo todo, te cambia la cabeza, pensás de otra manera, ves las cosas de otra forma. Yo siempre pienso en ayudar a mi familia y de a poco estoy pasando etapas. Recuerdo que me probé en River Plate, fui, hice una prueba, me dijeron que tenía que ir a ficharme porque quedé citado, pero no volví, porque ya estaba bien, muy cómodo en Gimnasia. Con mi club, el primer clásico ante Estudiantes de La Plata lo jugué de titular, con Mariano Chávez haciendo dupla arriba y ganamos 1 a 0. La gente de Gimnasia te hace sentir siempre el amor por el club, es un partido esperado todo el año y distinto contra Estudiantes, se vive un clima especial".

En la Selección Nacional Sub-15

Luego comentó: "Siempre me gustó jugar como atacante, por las bandas, o también como enganche, aunque juego en cualquier lado" y, rememoró: "En el año 2017 fui convocado a la Selección Nacional Sub-15 que dirigía Diego Placente,creo que se fijaron que estaba jugando muy bien, con más de un gol de promedio por partido. Justo me habían dado cinco fechas de suspensión por la expulsión contra River y, cuando me avisaron de la citación, pensé que era una joda. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá, que siempre me acompañó, junto a mi papá, y los dos lloraron de alegría, a mi viejo lo sentí llorar por primera vez. Entrené un día, en el predio que A.F.A. tiene en Ezeiza, nos llevaron hasta ahí en un micro tremendo, increíble, que era de la Selección Mayor. Nos cambiamos, hicimos un amistoso contra Argentinos Juniors y nos quedamos en la pensión de A.F.A., porque nos quedábamos a almorzar, a merendar y cenar. Me acosté un rato y me dormí, me levanté mal, con fiebre alta y no pude seguir por un problema respiratorio y debí volverme a La Plata. Es una cuenta pendiente que tengo, volver a alguna Selección. También en 2017 (siguiendo con momentos un tanto amargos) sufrí un esguince de rodilla izquierda, me dieron dos o tres semanas de recuperación, pero a la semana ya estaba jugando de nuevo, porque me molestaba un poco nada más. También en séptima me fracturé una muñeca, me pusieron dos clavos y estuve como dos meses o tres sin poder jugar.Después, afortunadamente, no tuve otras lesiones".

Sobre sus mejores actuaciones jugando para Gimnasia destacó "un triunfo 5 a 0 ante Boca como visitantes, mi mejor partido, con un gol. Ya desde la entrada en calor nos alentamos con mis compañeros, para ganarles, con una gran motivación. El mejor gol fue contra Rosario Central y otro que me gustó lo marqué contra Independiente. Hice también algunos goles en jugadas con pelota parada, me enseñó mucho el `Coco´ Jorge San Esteban, quien me enseño cómo poner el pie, a cómo hacerlo bien al patear. Fue cuando estaba en octava y así hice cinco goles de tiro libre, en 2017. Yo creo que como grupo de la categoría 2002, nuestra mejor temporada fue cuando compartimos la sexta división, con compañeros magníficos".

Más adelante, el futbolista de General Pinto reconoció: "Soy muy ansioso jugando, me gusta tener mucho la pelota y a veces bajo mucho a buscarla y llego sin piernas,sin resto físico arriba, es algo que debo mejorar. Los técnicos y especialmente los profesores te dejan marcado, a mí uno de los técnicos que más me marcó es José Luis Napolitano, quien siempre me llamaba, todos los días cuando estaba fracturado, siempre estuvo y aun hoy me dice cosas que me ayudan. Te dice especialmente las cosas que hacés mal, para corregirlas y también los videos ayudan mucho a mejorar, porque viendo los partidos, después, encontrás los errores que cometiste".

Primer contrato y saludo de Diego

Luego de comentar que "hay chicos con mucho potencial en Gimnasia y con ellos aprendemos día tras día", Tomás Muro recordó con alegría: "Firmé mi primer contrato casi en Navidad, fue un cierre tremendo del año 2019 para mí. Había llegado el rumor de que me quería comprar Boca, mi representante habló con los dirigentes de Gimnasia y pude firmar el contrato con el Club que me vio nacer, algo inusual sin haber siquiera debutado en Reserva. Ver a mis padres firmando junto a mí el contrato (al ser el menor de edad) es una imagen que me quedará para siempre. A mi familia la puedo ayudar con este contrato y le agradecí a quienes me ayudaron, nunca me olvido de ellos, lo tengo presente a cada uno. Ya en este 2020 empecé a entrenar con la Reserva, jugué un rato contra Vélez (antes de la pandemia), con mi mamá y un hermano viendo el partido, también contra Independiente. Además, estuve citado en otros partidos, sin entrar. Tengo nuevos compañeros, un lindo grupo, con mucho futuro. Formamos un buen conjunto, me encanta ir con ellos a ver a la Primera al Bosque, cantamos, alentamos al equipo, me hice hincha de Gimnasia, es hermoso este Club".

Ya en la parte final de la entrevista, el talentoso delantero pintense expresó: "Con Matías Toledo fuimos a entrenar con la Primera, hicimos primero un `loco´ y de repente apareció Diego Maradona, bajó del carrito de golf que utiliza y nos saludó uno por uno. Lo que genera Diego es algo hermoso.Yo quiero jugar en Primera, debutar, es mi objetivo tras volver a entrenar bien cuando termine la pandemia". Envió como corolario "saludos a todos los chicos de Pinto, a mi familia, hermanos y mis viejos, a todos los jugadores de Gimnasia, que siempre me hacen el aguante y están dispuestos para colaborar conmigo", completó la entrevista el futbolista Tomás Muro.

