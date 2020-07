Russo: “Mi vida me enseñó que no hay nada más importante que la salud”

"Es una situación inédita, de incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas del Gobierno. No hay nada más importante que la salud y de eso puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó. El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades", indicó.

En diálogo con la revista digital de Boca expresó "pasó lo que nadie imaginaba, una pandemia. El mundo parado, el fútbol parado y lo tomo con paciencia, obedeciendo las indicaciones médicas y disfrutando momentos con la familia, algo que no es habitual para quienes trabajamos en esto".

Además Russo manifestó: "Es un error creer que cuando se vuelva a entrenar, después de tres semanas de ensayo colectivo, voy a arrancar como terminé jugando. Va a costar, por eso el mantenimiento físico y el equilibrio anímico son fundamentales.

Yo hablo con los jugadores que estaban lesionados, para ver cómo andan. Hablo con todos buscando la forma de ayudarlos porque es una etapa difícil para nosotros y para ellos".

Por otra parte, el técnico de Boca habló acerca de su relación con Juan Román Riquelme y dijo: "Es la de siempre, lo único que él ahora es dirigente. Hablamos de fútbol permanentemente, como corresponde. Cuando uno es gente de fútbol, habla de eso. Me hace bien a mí, a Román y a todo Boca".

"Boca tiene gente de fútbol que además es del club y lo conoce bien. Desde la importancia decisiva de Román, quien me convocó, más el Chelo (Marcelo Delgado), el Patrón (Jorge Bermúdez), (Raúl) Cascini y los muchachos que trabajan en las Inferiores", añadió.

En ese sentido, el entrenador de Boca dijo luego: "Con la gente de fútbol todo es más rápido y sencillo, porque conocen el club, los medios, las formas, la idiosincrasia. Boca es especial".

Finalmente, Russo explicó la exigencia que representa ser el técnico del elenco de La Ribera al indicar: "Cuando llegué al club, el que abrió la puerta me dijo: ‘Hay que ganar la Libertadores’ yY ahora volví y me dijeron exactamente lo mismo".