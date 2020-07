Fernando Chiófalo: "Ahora tenemos que empezar de nuevo"

El presidente del Club Sarmiento Fernando Chiófalo confirmó a Democracia que el plantel profesional rechazó la oferta grupal y que ahora habrá que comenzar de nuevo con las negociaciones.

En diálogo exclusivo con este diario, el dirigente también ratificó el interés de Huracán por el volante Sergio "Checho" Quiroga y apostó a la continuidad del delantero Pablo Magnín.

La situación económica, el regreso del fútbol y los jugadores que ya se fueron también formaron parte de la siguiente charla.

- ¿Cuál es el estado de las negociaciones?

- Hoy no se llegó a un acuerdo con la totalidad del plantel, se terminaron los contratos en junio y ahora el próximo paso es hablar con Iván (Delfino) para ver cómo rearmamos el plantel y para definir a qué jugador se le hace un ofrecimiento nuevo. De todas maneras, para llegar a esto primero tenemos que tener un presupuesto conformado y principalmente tenemos que saber cuándo comienza el fútbol. Hicimos un esfuerzo en su momento para intentar retener a todo el plantel, no se pudo y ahora tenemos que empezar de nuevo.

- ¿Hubo ofertas concretas por algunos jugadores de Sarmiento? Se habló de una consulta de Unión por Castet, de Huracán por Quiroga y también se habló de varios pedidos por Magnín.

- Por Castet a nosotros nadie nos consultó y por Magnín no nos corresponde porque el jugador es libre y puede arreglar donde quiera. Por Quiroga sí hay una posibilidad y efectivamente es Huracán el club que lo quiere. De todas maneras, nosotros tenemos que hacer un depósito por el jugador antes del 30 de julio para terminar de arreglar la parte económica con él si no el jugador quedaría libre. Así que estamos en esa etapa de negociación.

- Si Sarmiento no paga ese dinero, ¿Quiroga queda libre?

- Sí, es una prima y si la pagamos, automáticamente el jugador Quiroga tendría un contrato con Sarmiento por cinco años. Es una suma importante.

- Son muchos montos.

- La verdad que sí, ahora el objetivo es conseguir ese dinero y ver la posibilidad después de renegociar y ver si podemos vender una parte de su pase y quizás con ese dinero podemos salvar parte de la deuda que tenemos con el resto del plantel. Porque no nos tenemos que olvidar que llegamos al 30 de junio con una deuda de tres meses.

- ¿Se puede hablar de una situación completamente adversa?

- Es compleja porque no hay definiciones, porque no tenemos la posibilidad de armar un presupuesto y porque no sabemos cuándo vuelve el fútbol. Más allá de eso, después creo que es el inicio de una temporada más, en la que los jugadores que tienen contrato con el club seguirán y a aquellos que se les venció el contrato analizaremos qué podemos ofrecerles para que continúen.



- ¿Hay alguna posibilidad de retener a Pablo Magnín?

- Más allá de lo que nosotros podamos ofrecer, creo que depende mucho más del jugador. Él vino por un año y desde el 30 de junio es jugador libre. Hoy es uno de los jugadores más requeridos y también tiene posibilidades de irse afuera. Es el goleador del campeonato y es uno de los jugadores más requeridos de la categoría, por varios clubes de primera división y también hay ofertas del exterior. En estas condiciones, a Sarmiento se le hace muy cuesta arriba retener a este tipo de jugadores. Esto ya nos pasó con jugadores como Paserini, Miracco y Orsini, por citar algunos ejemplos.

- Sin embargo, cuando Magnín declara pareciera tener intenciones de quedarse en Sarmiento. No sé si comparte lo mismo.

- Sí, Pablo es un jugador atípico, tengo entendido que desde lo personal y afectivo está muy cómodo en Junín y quizás por eso creo que le gustaría seguir. Pero bueno, es un jugador de 28 años y si tiene la posibilidad de irse afuera, uno no puede hacer nada porque es entendible desde el lado profesional. Es su futuro. Yo he hablado con él y no tiene nada decidido. Nos comentó que esperará a que regrese el fútbol para tomar una decisión y en ese sentido nosotros ya le dijimos que estamos dispuestos a realizar un esfuerzo para que se quede.

- ¿Cómo está la relación con el capitán (Yamil Garnier)?

- Con Yamil nos conocemos hace mucho, esta es la segunda vez que está en el club y sabemos que tiene un carácter especial. No hay asperezas de ningún tipo, está todo claro.

- ¿Sigue?

- No te lo puedo confirmar porque todavía no hemos conformado el presupuesto. No hay confirmaciones. Sí te puedo decir que el presupuesto no será alto, más bien pequeño. También queremos utilizar estos meses para saldar la deuda que tenemos con los jugadores. Una de las prioridades de Sarmiento es que de acá a fin de año podamos saldar la deuda de tres meses que tenemos con el plantel. Primero pagaremos lo que se debe y después armaremos el plantel en base a nuestra posibilidades.

- ¿Cómo ve la posibilidad del regreso a los entrenamientos?

- Yo creo que si el fútbol vuelve es por la presión de que regrese pero no porque estén las condiciones dadas. En Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires la situación es muy difícil. Crecen las muertes y el número de infectados, entonces ante esto no creo que el fútbol pueda volver. Sin embargo, por otro lado se sigue trabajando con el tema de los protocolos. Está claro que en algún momento el fútbol tendrá que volver, pero yo creo que el fútbol no va a volver hasta septiembre u octubre. Por lo menos lo que se refiere a la competencia. Quizás los entrenamientos puedan volver antes con algún protocolo, pero nada está definido.

- En este contexto, ¿se puede hablar de la llegada de algún refuerzo?

- No, en absoluto. Hasta que no definamos el presupuesto y hasta que no saldemos la deuda es imposible.

- Si Sarmiento tiene que jugar hoy un partido oficial, los titulares serían muchos juveniles. ¿Se puede dar esto en el Reducido?

- El tema es que no sabemos cuándo volvemos ni qué vamos a jugar cuando volvamos. Podemos volver a jugar un partido, un campeonato o un minitorneo. Entonces hasta que no se sepa esto, no podemos rearmar un plantel competitivo. Después, en cuanto al equipo, hoy tenemos a Vicentini, tenemos a Castet que tiene dos campeonatos, si podemos retener a Quiroga también es un jugador importante, Graciani tiene contrato, Salvareschi tiene varios partidos, está Juan y Fermín Antonini, tenemos el regreso de Tomino (volvió de River) y también vuelve Kippes (Brown de Adrogué). Está Borasi y varios chicos más que tienen un rodaje importante. En total son 16 jugadores y esa sería hoy la base del plantel.

- ¿Te molestó el alejamiento de algunos de los jugadores?

- No, para nada. Eran préstamos y los jugadores tenían que volver a sus clubes. Cólzera y Franco Leys tuvieron una oferta de Temperley y decidieron irse. Nosotros hoy no le podíamos pagar un sueldo y ellos decidieron irse. Entiendo que son jugadores que venían de lesiones complicadas, el club los bancó pero son profesionales, ellos tienen que mantener a sus familias y por eso uno entiende la situación.

- ¿Algún mensaje para el hincha?

- Sí, agradecerles por el apoyo que han demostrado en todo este tiempo. Es un momento en el que tenemos que tener paciencia. Cuando el fútbol regrese será otra cosa. Mientras tanto, paciencia.

