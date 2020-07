Grupo inversor quiere comprar al colombiano Carrascal para que juegue en el club ruso CSK

Un grupo inversor de capitales árabes y el club ruso CSK quieren comprar una parte de los derechos económicos del volante colombiano Jorge Carrascal para negociar con River Plate una futura venta al fútbol europeo.

La oferta sería de 7 millones de dólares, pero fuentes cercanas a la dirigencia de River señalaron que el club rechazará esa oferta.

Allegados al jugador confirmaron que la posible operación aunque también admitieron la posibilidad de que Carrascal pueda quedarse al menos una temporada más en River, a pedido del entrenador Marcelo Gallardo.

Carrascal, quien regresará a Buenos Aires durante el fin de semana luego de pasar un par de semanas de cuarentena en Cartagena, tiene contrato con River hasta diciembre de 2022 con una cláusula de salida de entre 20 y 25 millones de dólares, según el momento del mercado de pases.

River compró el 90% del pase de Carrascal, tras un préstamo por el que pagó 500 mil euros y que luego se convertiría en transferencia, con el compromiso de pagarle al club Ucraniano Karpaty Lviv otros 2,5 millones, que no se concretó.

Por esa falta de pago -que debió concretarse en febrero- el club ucraniano envió una notificación a la FIFA para reclamar el pago de los 2,5 millones, que llevan un vencimiento de casi 5 meses. Por eso podría ser una solución para todas las partes una transferencia al CSK ruso, el mismo club que recientemente le compró el delantero Adolfo Gaich a San Lorenzo.

Carrascal, de 22 años, arrancó el año sumando minutos tras el gran torneo Preolímpico que jugó con la selección colombiana. Para el "Muñeco" Gallardo, el futbolista iba a ser una apuesta importante en el equipo durante el primer semestre, que no se concretó por la pandemia que paró al fútbol.

En cuanto a otras posibles salidas, el representante de Gonzalo Montiel, el empresario Marcelo Carracedo, admitió que el lateral está en la mira de varios clubes europeos pero que aún no se realizaron ofertas oficiales. Entre los interesados están el West Ham inglés y el Schalke 04 alemán.

“Montiel está para dar el salto a una liga importante en este momento y estamos esperando que se hagan ofertas oficiales. Y si llega un pedido, tanto el club como el jugador no la pueden dejar pasar”, explicó Carracedo en las últimas horas en declaraciones radiales.

Por último, el otro jugador que ya admitió sus ganas de dar el salto al fútbol europeo es el zaguero Lucas Martínez Quarta, aunque tanto su representante Gustavo Goñi como la dirigencia de River aún no recibieron ninguna notificación oficial.