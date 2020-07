"El Principito" Sosa analiza la oferta del club Estudiantes

El mediocampista santafesino José Ernesto Sosa disputará el próximo miércoles 29 la final de la Copa de Turquía con su equipo, Trabzonspor, y luego definirá si regresa a la Argentina para jugar en Estudiantes de La Plata, que ya le hizo llegar una oferta económica a sus representantes.

Desde que se reanudó el torneo local y que Trabzonspor no pudo conseguir el campeonato, tanto Sosa -que debutó en Estudiantes de La Plata en 2002 y jugó 176 partidos- como las autoridades del club decidieron enfocarse en los objetivos deportivos y luego definir el futuro.

El contrato de Sosa vence a fines de julio y a pesar del ofrecimiento para continuar ya manifestó que las chances de regresar a su país son concretas.

Fuentes cercanas al jugador reconocieron que hace semanas mantuvieron un contacto formal con Agustín Alayes, secretario de fútbol del "Pincha" que le hizo llegar una propuesta por un contrato largo, que le permita retirarse en el club en el que debutó en Primera y se consagró campeón en el 2006.

Desde los números la oferta de Estudiantes es muy lejana a lo que gana en Europa pero al mismo tiempo se asegura que "el regreso no será por dinero, sino por una decisión personal".

Hoy el mayor obstáculo más allá de lo económico es la falta de definiciones en el fútbol argentino, que aún no tiene una fecha para retornar a los entrenamientos.

Sosa no quiere estar sin competencia y es lo que lo mantiene expectante para decidir su futuro. Según lo que manifiestan sus allegados, el jugador "no quiere estar a los 35 años sin jugar y perder ritmo".

De esta manera, Estudiantes espera definiciones y se ilusiona con el regreso de un jugador que es un símbolo de la institución y que ya tuvo un regreso momentáneo en el primer semestre del 2010.

Sosa, apodado "El Principito", inició su carrera en Europa en Bayern Munich, de Alemania, y luego continuó en Nápoli, de Italia, Metalist, de Ucrania, Atlético de Madrid, de España, Milán, de Italia, y Besiktas, de Turquía, y ganó siete títulos, entre ellos la Liga Española con Atlético de Madrid en 2014.