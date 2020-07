Reunión clave de dirigentes e infectólogos para definir el protocolo sanitario en el fútbol

El presidente de AFA, Claudio Tapia, junto a la Comisión Médica del organismo y los dirigentes de todos los clubes de la Liga Profesional y la Primera Nacional mantuvieron ayer una reunión virtual con el asesor sanitario presidencial Pedro Cahn y su hija Florencia, en la que se solventaron los últimos detalles del protocolo previsto para el momento en que se produzca el retorno a la actividad del fútbol argentino.

En representación del Club Sarmiento estuvieron su presidente Fernando Chiófalo y el gerente Alejandro Rosselli.

Al término del encuentro vía Zoom, que se extendió por espacio de una hora, entre las 15 y las 16, cuyos últimos 30 minutos fueron dedicados a que los dirigentes realizaran consultas médicas, Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped y uno de los infectólogos de mayor experiencia en el país, también aclaró a la prensa algunos detalles de lo tratado en esa reunión.

"Les explicamos a los dirigentes de los clubes que una de las fórmulas principales del protocolo de entrenamientos es juntar a no más de seis futbolistas, por ejemplo, un arquero y cinco defensores con un preparador físico y un ayudante, pero no más de ocho, practicando todos los días juntos y sin mezclarse con los demás, para que en el caso de que haya un contagio, haga falta aislar solamente a ese subgrupo", explicó Cahn.

"La semana que viene el ministro de Salud, Ginés González García, se reunirá con las autoridades de AFA para ir determinando las posibilidades de la vuelta a los entrenamientos. Lo que hay que hacer está claro en cuanto a protocolos, pero cuando se va a regresar a la actividad dependerá de lo que se resuelva en ese encuentro", aclaró.

En consonancia con Cahn, el director de la Comisión Médica de AFA, Donato Villani, calificó al encuentro de "muy interesante, y sobre todo por la participación desinteresada de Cahn, que dio consejos muy útiles para agregar al protocolo".

"Cahn nos aconsejó tener en cuenta la cuestión del olfato, el cuidado familiar de los futbolistas, y desaconsejó las concentración, algo que ya se había registrado en nuestro protocolo y él reconfirmó. Pero de lo que se habló sustancialmente fue de los entrenamientos y en ese punto destacó que los grupos de trabajo no deben exceder las ochos personas, con jugadores y cuerpos técnicos reunidos en cápsulas (sectores determinados de un campo de juego) y sin contacto con el resto", corroboró.

Puntos claves

"Tucho" Villani advirtió también que en caso "de aparecer algún jugador con síntomas en coronavirus, no debe ir al club, debe aislarse y se tiene que hacer la trazabilidad para determinar las personas que estuvieron con él y proceder en consecuencia".

"Por eso cada grupo de trabajo debe ser siempre el mismo y sus integrantes no deben mutar a otro, porque en caso de darse un caso, solamente hay que aislar a los que se entrenan juntos diariamente y a nadie más", replicó en el mismo sentido que lo manifestado por Cahn.

"Después, tengo entendido que el que va a pagar los tests sería AFA, pero lo concreto es que los testeos deben hacerse 72 horas antes de empezar a jugar cada partido", concluyó Villani. La semana que viene, pandemia mediante, se concretará una reunión que en principio iba a desarrollarse hoy, y allí quizá asomen los primeros apuntes de las fechas en que pueden volver los entrenamientos al fútbol argentino.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18