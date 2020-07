Gago: “tengo muchas ganas de volver a jugar”

El mediocampista de Vélez Fernando Gago reconoció que tiene "muchas ganas de volver a jugar" y dijo que está "todo encaminado" para lograr ese objetivo sin inconvenientes.

"Ya lo había dicho meses atrás que la decisión la iba a tomar cerca de esta fecha. Todavía falta un mes de la recuperación donde también quedan definir detalles míos personales en el sentido de cómo me siento, pero creo que está todo encaminado para que vuelva a jugar al fútbol", sostuvo en una charla con Vélez TV.

El jugador habló con el canal oficial del club luego de firmar su renovación de contrato hasta diciembre de 2021, e incluso reconoció que el cese del fútbol por la pandemia de coronavirus, en parte le vino bien a su recuperación.

En enero pasado Gago sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y está en la última etapa de su recuperación.

"La pandemia me vino bien al no tener tantos partidos, al no estar en el día a día, estar mucho tiempo en casa hace que la recuperación sea más tranquila, más llevadera. Yo tengo la suerte de poder entrenar desde acá y eso también me facilito mucho las cosas. Sino hubiera sido así a lo mejor hoy estaría diciendo que no estoy ni cerca de volver. Dentro de todo lo malo de esto, me ayudó a poder manejarlo más tranquilo", explicó.

Gago, de 34 años, recordó la etapa de Gabriel Heinze como entrenador, que le permitió al equipo poder clasificarse a la Copa Sudamericana 2021 y quedar cerca de la Libertadores.

"Yo creo que los buenos resultados eran un combo. Con Heinze jugábamos de una manera que el equipo se sentía cómodo y eso sumaba al gran grupo que se formó. La expectativa es alta para la vuelta por lo vivido anteriormente y con la clase de jugadores que hay es lindo entusiasmarse", señaló.

En tanto, explicó que con el actual entrenador Mauricio Pellegrino trabajó seis meses en Valencia y expresó que "es una persona muy buena, conmigo se manejó siempre bien, es muy noble y habla claro".

Sobre la continuidad de Ricardo Centurión en el conjunto de Liniers, Gago dijo que tiene una relación de muchos años con el mediocampista y más allá de la amistad que tienen, saben cómo manejarse lo cual "facilita las cosas":

"Cuando se dio la posibilidad de que podía venir, lo llamé y le comenté un poco lo que era el club, nada más que eso. Después fue una decisión particular de él", opinó el ex jugador de Boca y la Selección argentina.