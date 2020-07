Pablo Magnín: "Todavía no he tomado ninguna decisión"

El delantero Pablo Magnín continúa radicado en Junín a pesar de que su vínculo con Sarmiento finalizó el 30 de junio. Acerca de su futuro, en declaraciones radiales, dejó en claro sus intenciones de seguir en el Verde pero también confirmó que analiza otras alternativas.

Magnín declaró: "Todavía no he tomado ninguna decisión. Sí reconozco que he tenido charlas informales con dirigentes del club Sarmiento, pero nada más que eso. Las ofertas de trabajo son escasas, entonces uno tiene que tomárselas con responsabilidad".

Añadió: "Estoy muy agradecido con Iván Delfino, no solo por cómo me trata a mí sino también al resto de los compañeros. Yo imagino que se va a dar una negociación larga, sobre todo porque no se sabe cuándo arranca todo esto. Ojalá me pueda quedar porque acá en Junín siempre me han tratado muy bien. Me siento cómodo en todo sentido".

Al mismo tiempo, sobre las posibilidades que se le han presentado en las últimas semanas, confirmó haber mantenido charlas con dirigentes de Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná. Al respecto, contó: "Sí, los contactos existen, me han llamado a mí o mi agente, pero creo que eso tiene que ver principalmente con que soy un jugador libre".

"Hace un mes también tuve la posibilidad de ir a Europa, pero dije que no porque me necesitan para jugar y yo no estaba entrenando. Recién hoy me animo a contarlo", agregó el goleador de Sarmiento y de la Primera Nacional.

Negociaciones estancadas

Como este diario ya lo informó, por ahora las negociaciones entre la dirigencia de Sarmiento y los jugadores están estancadas.

Cabe recordar que la comisión directiva propuso una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato. No obstante, cuando reinicie el certamen, la promesa es que el salario volverá a ser del 100% y se compensaría el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el torneo reducido.

Mientras la dirigencia aguarda una respuesta formal, ya hay jugadores que han decidido dar un paso al costado y buscar otros destinos. Entre ellos, se fueron Facundo Castelli (regresó a Instituto de Córdoba), Fernando Núñez (regresó a Godoy Cruz de Mendoza), Ariel Cólzera (arregló con Temperley); y el volante Franco Leys (también firmó con Temperley). También el volante zurdo Francisco Molina podría regresar a Deportivo Armenio.

El resto de los jugadores cuyos contratos vencieron el 30 de junio y deberán renegociar su continuidad son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados