Cecilio Domínguez aceptaría ser transferido por Independiente

El delantero paraguayo Cecilio Domínguez, que se declaró jugador libre de Independiente por los atrasos en los pagos de sus haberes, está cerca de aceptar ser transferido para evitar litigios entre las partes.

El ex valor del América de México, de 25 años, reclamó por vía directa, sin intervención de Futbolista Argentinos Agremiados ni de la FIFA, por lo que él considera haberes impagos de su contrato, en especial en cuanto a la valuación del dólar, y ante el atraso y la negativa de Independiente se consideró jugador libre.

Sucede que ahora, con reuniones mantenidas entre los abogados de ambas partes, "Domínguez estaría dispuesto a salir del 'Diablo' por una transferencia para no perjudicar al club desde lo económico y él tomar otro rumbo como se lo expresó al manager Jorge Burruchaga", aseveró una alta fuente 'roja'.

"La intención es que ni el club ni el jugador salgan perjudicados si se recurre a la Justicia, con demandas que llevarán mucho tiempo, y que al menos Independiente pueda recuperar algo de lo que invirtió", advirtió el informante. En enero de 2019, los de Avellaneda invirtieron seis millones de dólares por su pase que aún no finalizaron de pagar al América de la MX.

Sobre la posible transferencia del zaguero Alan Franco (23), por el que hubo sondeos de clubes de Portugal, Italia, Turquía y España y ante los reiterados pedidos de su tío y representante Gustavo Franco por fijar un valor a su pase, la dirigencia del 'Diablo' lo cotizó en siete millones de dólares.

En tanto, el mismo portavoz indicó que el director técnico Lucas Pusineri "evaluará el rendimiento del volante izquierdo Joaquín Pereyra (21), de Rosario Central, que le fue ofrecido como posible incorporación".

Del mismo lado llegó la confirmación de que "el zaguero Ezequiel Muñoz (29) -exBoca y Lanús- descartó sumarse a Independiente como a Vélez porque le surgió una muy buena propuesta de Turquía, así se lo comunicó a Pusineri, agradeciéndole el interés por incorporarlo", precisó el vocero.