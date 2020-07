Francisco Molina no arregló su continuidad en Sarmiento y podría regresar a Armenio

Al volante zurdo Francisco Molina se le venció el contrato con Sarmiento el 30 de junio y aún tiene definida su continuidad. En diálogo con Democracia, ayer, desde Miramar, el mediocampista confirmó que si no llega a un acuerdo con el Verde su futuro estará en el Deportivo Armenio, club que es dueño de su pase.

Entre los detalles de su situación, Molina contó: "La dirigencia de Deportivo Armenio ya se comunicó y me dijeron que les gustaría contar conmigo. Pero mi deseo es continuar en Sarmiento, no solo para mantenerme en la categoría sino también para pelear por el ascenso".

Añadió: "Tengo entendido que la dirigencia se comunicaría conmigo esta semana, ojalá se resuelva todo y me pueda quedar".

En lo que va del campeonato, Molina ha demostrado ser un jugador importante para el plantel que conduce Delfino. En el inicio del último ciclo, el volante fue titular y mostró muchísimas condiciones.

También es cierto que su rendimiento fue irregular y que sufrió algunas lesiones que lo marginaron de la titularidad. No obstante, el zurdo se quiere quedar, va por la revancha y sueña con el ascenso.



Situación incierta

El panorama en cuanto a negociaciones por ahora no viene generando muchas buenas noticias en Sarmiento. Entre los aspectos positivos, el único que confirmó su continuidad es el entrenador Iván Delfino.

No obstante, las cuatro bajas confirmadas hasta el momento son las de los delanteros Facundo Castelli (regresó a Instituto de Córdoba), Fernando Núñez (regresó a Godoy Cruz de Mendoza), Ariel Colzera (arregló con Temperley); y la del volante Franco Leys (también firmó con Temperley).

A todo esto, todavía resta definir el futuro de jugadores importantes, cuyos contratos vencieron el 30 de junio. Ellos son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Facundo Daffonchio, Lautaro Geminiani y el ya mencionado Francisco Molina.

Cabe recordar que la dirigencia de Sarmiento le propuso al plantel profesional una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato.

No obstante, cuando reinicie el certamen, la promesa es que el salario volverá a ser del 100% y se compensaría el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el torneo reducido.

En definitiva, ante la propuesta de la dirigencia, hasta el momento ninguno de los jugadores pareciera haber dado una respuesta positiva. Por lo contrario, la mayoría rechaza la oferta grupal y apuesta a una negociación individual que aún no se ha producido.