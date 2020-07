"Yo quiero dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí", reconoció Alexis Martínez

Alexis "Manteca" Martínez sueña con estar presente en el próximo torneo que organice la Liga Deportiva del Oeste. A los 34 años, el delantero ya comenzó a prepararse para vestir la camiseta de su querido Rivadavia de Junín y por qué no hacerse ilusiones con volver a dar una vuelta olímpica.

Sobre sus espaldas, el "Manteca" lleva una mochila cargada de buenos recuerdos y gratas experiencias. A los ocho años ya metía goles con la camiseta albiceleste y tras debutar en Primera a los 15 años comenzó una carrera profesional que incluyó su paso por grandes equipos como Quilmes, Sarmiento, Deportivo Italiano, Douglas Haig de Pergamino y Alvarado de Mar del Plata.

En lo local y regional jugó en Deportivo Pinto, Rivadavia de Lincoln y BAP; hasta que regresó al lugar que lo vio nacer.

Desde el presente pero con la mente puesta en el futuro, en diálogo con Democracia contó: "Al principio de la pandemia entrenaba todos los días pero a medida que pasó el tiempo se me fue complicando. Vivo en un departamento y la verdad es que se me hizo difícil, principalmente desde lo anímico. Pero, ahora se abrieron algunos espacios y por suerte ya arranqué nuevamente".

Añadió: "Cuando uno va creciendo empieza a conocer su cuerpo un poco más. Y en este sentido hay que ser responsables, sobre todo porque quiero seguir jugando. Pero, ahora es cuestión de esperar. Entrenar solo es aburrido, no se puede comparar a lo que es un entrenamiento grupal".

El regreso

De cara a lo que se viene, "El Mante" contó: "Hablé con 'Cuca' Sánchez, con Ezequiel Álvarez y con mi hermano (Emanuel 'Bichi' Martínez) y la idea es jugar juntos en Rivadavia. Queremos volver con todo y ver la posibilidad de ganar algo más. Si bien hoy no podemos planear mucho, pero la idea es esa. Llegó un técnico muy serio como lo es Luis Forzano, así que estoy con muchas ganas de empezar a entrenar".

Con mucho rodaje dentro del fútbol, Alexis reconoció que cada vez que comienza un nuevo torneo la sensación de que puede ser el último siempre está presente. Al respecto, señaló: "Ya vengo procesando la idea de que el fútbol, en algún momento, no va a estar más. Es una idea que vengo madurando. Pero, hoy quiero jugar el torneo que viene y me voy a preparar lo mejor posible".

"Si es el último no lo sé, pero lo que sé es me voy a preparar para dar todo. Lo quiero jugar como si fuera el primero", agregó.

Por último, el gran goleador confesó: "Me propuse que mis hijas (Olivia y Vera) me vieran jugar y en algún punto lo logré. Pero, uno siempre busca un poquito más. El éxito y la felicidad a veces no van de la mano. Yo busco la felicidad jugando al fútbol, con amigos y dejando todo".

"Siempre digo que yo quiero dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí. A eso lo tengo muy claro", dijo un "9" con historia que sueña con estar más vigente que nunca.