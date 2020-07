El delantero Mauro Zárate, cerca de renovar su contrato con Boca

La renovación del contrato del delantero Mauro Zárate está cerca de concretarse en las próximas horas, después de que aparentemente las negociaciones estaban estancadas, a partir de un acercamiento que se produjo entre el futbolista y la secretaría de fútbol de Boca, lo que podría sellarse con la continuidad del vínculo que había vencido el 30 de junio.

El ex Vélez Sarsfield no tenía inconvenientes en firmar por un año y medio y también en que se redujera su salario, pero la diferencia estaba en una mejora al valor en pesos que se le pondría a la cotización del dólar y que Zárate quería con una cláusula por la cual a los seis meses él pudiera rescindir su vínculo.

Este punto era el que los integrantes del departamento de fútbol no querían ceder, pero ante un acercamiento por parte del representante del jugador, Walter Acevedo, se está tratando de acercar las diferentes posiciones y podría cerrarse con un monto para el club si Zárate decide rescindir a los seis meses.

El futbolista es una de las prioridades para el entrenador Miguel Ángel Russo, que habló con él la semana pasada y supo del deseo del jugador de seguir en el plantel del último campeón de la Superliga.