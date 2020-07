Bielsa y su hazaña con Leeds ocupan las portadas de los medios chilenos

El ascenso de Leeds United de Marcelo Bielsa a la Premier League fue noticia de portada hoy en casi todos los medios chilenos, que tienen gran consideración por el entrenador argentino y extécnico del seleccionado de Chile.

Cada vez que jugó Leeds en estas últimas semanas, Bielsa resultó tendencia en las redes sociales de Chile y hoy, luego de concretarse el ascenso del equipo inglés a la Premier tras 16 años de ausencia, todos están hablando del "Loco".

"Querido Marcelo (Bielsa) y Leeds, la felicidad que tenemos infinidad de personas de distintos países que amamos el deporte es inmensa. Felicitaciones por el ascenso y gracias por enseñarnos cada día que creer es crear", declaró Sergio 'Cachito' Vigil, entrenador argentino de hockey sobre césped que conduce al seleccionado chileno, a la Radio Sport Chile.

Diarios como La Tercera, El Mercurio y Cooperativa de Chile también ocuparon sus páginas con el logro del entrenador rosarino, que condujo al seleccionado chileno entre 2007 y 2011 (lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010).

Según Rafael Bielsa, exministro de Relaciones Exteriores en Chile y hermano de Marcelo, "si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá".

En declaraciones a TyC Sports, días atrás, Rafael Bielsa aseguró: "En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones".

De acuerdo con Rafael, el "Loco" Bielsa tendrá muchas ganas de seguir en Leeds porque "es un club que cumple y ese vestuario lo maneja. A la Premier siempre es mejor llegar con un equipo en el que conoces a todos los jugadores. Le va a costar trabajo decir que no".