"No contemplo la Premier hasta que las matemáticas lo indiquen"

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa, cuyo equipo, Leeds United, quedó ayer a un paso de la Premier League del fútbol de Inglaterra tras vencer 1-0 de local a Barnsley, se negó a hablar del ascenso "hasta que las matemáticas lo indiquen".

"No contemplo la Premier League hasta que las matemáticas lo indiquen", enfatizó el DT en la conferencia de prensa luego del encuentro, jugado en Elland Road a puertas cerradas.

Con solo dos fechas por jugar, Leeds lidera con 87 unidades, cinco más que West Bromwich Albion (abrirá mañana la penúltima jornada de visitante de Huddesfield Town) y seis por arriba de Brentford (jugará el sábado en campo de Stoke City).

Es decir, si el segundo o el tercero dejan algún punto en el camino entre mañana y pasado, Leeds (que cerrará la fecha el domingo contra Derby County) ascenderá automáticamente a la Premier.

“No voy a ver los próximos partidos de West Bromwich y Brentford. Solo estamos pensando en nuestro próximo partido, como siempre lo hacemos", apuntó el ex DT del seleccionado argentino.

Finalmente, Bielsa admitió que el rendimiento de su equipo en el encuentro de hoy no fue el esperado.

“Jugamos por debajo de nuestro nivel, es evidente. El partido lo íbamos ganando, podríamos haber hecho el segundo gol, que nos iba a dar serenidad. El resultado estaba solo a un gol de diferencia y no pudimos manejar la urgencia con la que jugamos. Barnsley probablemente merecía un resultado diferente”, cerró.