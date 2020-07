El "Mono" Germán Burgos inicia su carrera como DT en España

El argentino Germán "Mono" Burgos, actual ayudante de Diego Simeone en Atlético de Madrid, confirmó ayer que iniciará su carrera como entrenador en España y que en el futuro "sin duda" dirigirá a River Plate, pero aseguró no tener "prisa".

"Los primeros pasos tienen que ser acá en España porque tengo un crédito para tratar de trabajar", expresó el "Mono" Burgos, quien luego de diez años dejará el cuerpo técnico de Simeone para iniciar su propia carrera.

En una entrevista con la Cadena Ser, de España, el exarquero también se refirió a la posibilidad de dirigir a River Plate.

"Sin ninguna duda, la posibilidad de River saldrá naturalmente. Ahora tiene un gran entrenador como Marcelo Gallardo que lo está haciendo muy bien, pero no tengo ninguna prisa, sé que los primeros pasos los daré en España", insistió el principal ladero del "Cholo" Simeone en Atlético de Madrid.

Burgos, de 51 años, ratificó que se quedará en el "colchonero" hasta el final de la participación del equipo en la fase final de la Liga de Campeones de Europa aun sabiendo que podría complicar el inicio de su carrera como entrenador por la superposición de fechas.

"Hay gente trabajando para llegar a algún otro equipo, pero quedándome para la Champions sé que por ahí piso la contratación de otro equipo, por las fechas. Quiero quedarme para conseguir los objetivos y si salimos campeones mucho mejor", expresó el exarquero, surgido de Ferro Carril Oeste.

En cuanto a su relación con Simeone, Burgos descartó que hayan sufrido un "desgaste" y que siguen trabajando "de la misma manera".

"Cuando se lo anuncié al Cholo, me dijo, lo de siempre, que él no tiene la capacidad para no dejar volar a la gente. No solo ha pasado conmigo, también con otras personas que van moviéndose. Somos gente de fútbol, así que estas cosas se entienden rápidamente", explicó.

Y agregó: "Todavía nos seguimos riendo. Bueno, en realidad lo hago reír yo. Seguimos de la misma manera porque los amigos se miran y se saben, no hace falta ni hablar".