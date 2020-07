Franco Leys es pretendido por Temperley

El volante santafesino Franco Leys recibió una interesante propuesta para continuar su carrera futbolística en Temperley. El jugador de 26 años finalizó su contrato con Sarmiento el 30 de junio y por ahora tendría un pie fuera de la institución Verde que preside Fernando Chiófalo.

Ayer por la tarde, ante los rumores de su alejamiento, en diálogo con Democracia, Leys explicó: "La gente de Temperley se comunicó con mi representante y hemos avanzado bastante. Pero todavía no puedo confirmar nada porque la dirigencia de Sarmiento quedó en comunicarse conmigo en las próximas horas".

Añadió: "La propuesta de los dirigentes de Sarmiento no convenció al plantel en general. Mi contrato terminó el 30 de junio y a partir de ahí empecé a ver otras opciones. Supuestamente, antes del fin de semana, los dirigentes se comunicarían con mi representante para definir la situación".

"Si existe una nueva oferta, la analizaremos y tomaremos una decisión. Y si no hay arreglo, el próximo paso sería hablar más seriamente con la gente de Temperley", concluyó Leys.

Cabe recordar que el volante llegó a Sarmiento a fines de junio de 2018 y en su primera etapa ocupó un lugar importantísimo dentro del equipo que conduce Iván Delfino. Formó un gran doble cinco junto a Guillermo Farré y con el correr de los partidos se transformó en uno de los jugadores más destacados del equipo.

Tuvo la mala suerte de errar un penal clave en la recordada final por el ascenso, ante Central Córdoba de Santiago del Estero; y en el reinicio del torneo sufrió una grave lesión en su rodilla (rotura de ligamentos).

Antes de que se decretara la pandemia y se suspendan los torneos, Leys ya se había recuperado de la lesión, había tenido algunos minutos de juego y comenzaba a mostrar su mejor versión.

La actualidad de las negociaciones

Como este diario ya lo informó, por el momento el único que ratificó su continuidad en Sarmiento es el entrenador Iván Delfino; mientras que las bajas confirmadas son las de los atacantes Facundo Castelli (Instituto de Córdoba), Fernando Núñez (Godoy Cruz de Mendoza) y Ariel Cólzera (Temperley).

El resto del plantel profesional sigue analizando la propuesta de la dirigencia que establece una reducción salarial del 30% para los meses que no hubo competencia oficial (abril, mayo y junio) y para los meses que falten hasta el reinicio del campeonato. No obstante, cuando reinicie el certamen, la promesa es que el salario volverá a ser del 100% y se compensaría el recorte con un premio si es que el equipo logra el ascenso en el torneo reducido.

Cabe recordar que el 30 de junio también vencieron los contratos de Pablo Magnín, Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Francisco Molina, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.

